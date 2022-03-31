Путин предупредил о возможности нового миграционного кризиса в Европе

Генсек ООН Антониу Гутерриш в середине марта предупреждал об угрозе глобального продовольственного кризиса из-за военной операции на Украине и антироссийских санкций. По оценкам ООН, на Россию и Украину приходится более половины мировых поставок подсолнечного масла и около 30% мирового производства пшеницы, и вооруженный конфликт привел к росту цен на продовольствие. «Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить массовый голод и крах глобальной продовольственной системы», — заявил глава ООН.