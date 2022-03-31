Путин предупредил о возможности нового миграционного кризиса в Европе
За продовольственным кризисом в мире последует новый — это будет волна миграции из развивающихся стран, прежде всего, в Европу, заявил президент России Владимир Путин.
«Кстати говоря, за продовольственным кризисом последует еще один неизбежно, еще одна волна миграции, в том числе и прежде всего — в европейские страны», — сказал он на совещании по поддержке авиаотрасли.
При этом западными странами принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису, приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к росту глобальной инфляции и усилению неравенства, к снижению благосостояния миллионов людей, а в беднейших странах — к массовому голоду, добавил президент.
Генсек ООН Антониу Гутерриш в середине марта предупреждал об угрозе глобального продовольственного кризиса из-за военной операции на Украине и антироссийских санкций. По оценкам ООН, на Россию и Украину приходится более половины мировых поставок подсолнечного масла и около 30% мирового производства пшеницы, и вооруженный конфликт привел к росту цен на продовольствие. «Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить массовый голод и крах глобальной продовольственной системы», — заявил глава ООН.
В организации считают, что в наиболее бедственном положении оказался Йемен, где из-за возросшего дефицита финансирования гуманитарных программ число остро нуждающихся в помощи выросло до 17,4 млн человек.