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Путин предупредил о возможности нового миграционного кризиса в Европе

Ведомости

За продовольственным кризисом в мире последует новый — это будет волна миграции из развивающихся стран, прежде всего, в Европу, заявил президент России Владимир Путин.

«Кстати говоря, за продовольственным кризисом последует еще один неизбежно, еще одна волна миграции, в том числе и прежде всего — в европейские страны», — сказал он на совещании по поддержке авиаотрасли.

При этом западными странами принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису, приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к росту глобальной инфляции и усилению неравенства, к снижению благосостояния миллионов людей, а в беднейших странах — к массовому голоду, добавил президент.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в середине марта предупреждал об угрозе глобального продовольственного кризиса из-за военной операции на Украине и антироссийских санкций. По оценкам ООН, на Россию и Украину приходится более половины мировых поставок подсолнечного масла и около 30% мирового производства пшеницы, и вооруженный конфликт привел к росту цен на продовольствие. «Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить массовый голод и крах глобальной продовольственной системы», — заявил глава ООН.

В организации считают, что в наиболее бедственном положении оказался Йемен, где из-за возросшего дефицита финансирования гуманитарных программ число остро нуждающихся в помощи выросло до 17,4 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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