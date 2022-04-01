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Зеленский лишил званий двух генералов СБУ по подозрению в «предательстве»

Ведомости

Два генерала Службы безопасности Украины были лишены званий из-за предполагаемого предательства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня принято еще одно решение касательно двух антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны», — сказал Зеленский в видеообращении.

Речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и бывшем начальнике Управления СБУ в Херсонской области Сергее Криворучко. По словам Зеленского, оба высших офицера «нарушили присягу».

Наумов был уволен с должности в июле 2021 г. По данным «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом), генерал в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля, за день до ввода российских войск. Издание писало, что он фигурирует в деле о госизмене, а по ряду его адресов во второй половине марта прошли обыски. О возможных правонарушениях Криворучко не сообщается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных