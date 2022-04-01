Зеленский лишил званий двух генералов СБУ по подозрению в «предательстве»

Наумов был уволен с должности в июле 2021 г. По данным «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом), генерал в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля, за день до ввода российских войск. Издание писало, что он фигурирует в деле о госизмене, а по ряду его адресов во второй половине марта прошли обыски. О возможных правонарушениях Криворучко не сообщается.