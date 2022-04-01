Минобороны сообщило об уничтожении украинского Ми-8 и шести складов ВСУ
Российские войска уничтожили пять складов с боеприпасами и один склад с горюче-смазочными материалами ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также средства ПВО сбили самолет Ми-8.
«Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов», — заявил Конашенков.
Также российские средства ПВО сбили в воздухе один вертолет Ми-8 и 8 беспилотников ВСУ, в том числе один «Байрактар ТБ-2». За сутки российская авиация поразила 52 военных объекта: три командных пункта ВСУ, три реактивные системы залпового огня, ЗРК «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения ЗРК С-300, 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов.
С начала спецоперации, по данным Минобороны на 30 марта, российские военные уничтожили 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотника, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, 1711 единиц специальной военной техники.