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Минобороны сообщило об уничтожении украинского Ми-8 и шести складов ВСУ

Ведомости

Российские войска уничтожили пять складов с боеприпасами и один склад с горюче-смазочными материалами ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также средства ПВО сбили самолет Ми-8.

«Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов», — заявил Конашенков.

Также российские средства ПВО сбили в воздухе один вертолет Ми-8 и 8 беспилотников ВСУ, в том числе один «Байрактар ТБ-2». За сутки российская авиация поразила 52 военных объекта: три командных пункта ВСУ, три реактивные системы залпового огня, ЗРК «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения ЗРК С-300, 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов.

С начала спецоперации, по данным Минобороны на 30 марта, российские военные уничтожили 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотника, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, 1711 единиц специальной военной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных