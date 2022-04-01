Минобороны сообщило об уничтожении украинского Ми-8 и шести складов ВСУ

Также российские средства ПВО сбили в воздухе один вертолет Ми-8 и 8 беспилотников ВСУ, в том числе один «Байрактар ТБ-2». За сутки российская авиация поразила 52 военных объекта: три командных пункта ВСУ, три реактивные системы залпового огня, ЗРК «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения ЗРК С-300, 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов.