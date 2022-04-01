SZ: Берлин планирует выслать «значительное число» российских дипломатов

По информации газеты, в настоящее время обсуждаются различные варианты выдворения сотрудников и уточняется их количество. Окончательное решение, как отмечает издание, должно быть принято по взаимному согласию федеральной канцелярией, министерствами иностранных и внутренних дел, однако пока это невозможно из-за возникающих споров.