SZ: Берлин планирует выслать «значительное число» российских дипломатов
Правительство ФРГ может выслать «значительное число» сотрудников дипломатических представительств России из-за подозрений в работе на спецслужбы, сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.
По информации газеты, в настоящее время обсуждаются различные варианты выдворения сотрудников и уточняется их количество. Окончательное решение, как отмечает издание, должно быть принято по взаимному согласию федеральной канцелярией, министерствами иностранных и внутренних дел, однако пока это невозможно из-за возникающих споров.
Германия может выслать такое же количество сотрудников российских представительств в стране, как недавно это сделали Бельгия и Нидерланды, то есть около 20 человек, продолжает издание.
За последние дни ряд стран объявил о выдворении сотрудников дипломатических представительств России из-за подозрений в шпионаже. Так, посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что территорию республики покинули 45 российских дипломатов. Польская сторона потребовала от них выехать за пределы страны из-за деятельности, несовместимой с их статусом, сообщал пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Нидерланды приняли решение выслать 17 российских дипломатов, аналогичный шаг предприняли в Бельгии. Из-за подозрений в шпионаже первый секретарь посольства России в Болгарии также был объявлен персоной нон грата. Помимо этого 10 марта о высылке ряда российских дипломатов сообщили Латвия, Литва и Эстония. 28 февраля представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского представительства при организации.
На высылку дипломатов отреагировал российский МИД. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что российская сторона предпримет аналогичные меры по отношению к странам, объявившим о высылке сотрудников посольств. Она подчеркнула, что страны «приносят в жертву» двусторонние отношения с Россией из-за желанию «угодить» Вашингтону.