Латвия и Эстония объявили новые меры против российских диппредставительств

После начала российской военной операции на Украине в ряде стран начали высылать российских дипработников. 18 марта это сделали Латвия, Литва и Эстония. Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников МИД РФ в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом». 23 марта МИД Польши принял решение выслать 45 дипломатов РФ по подозрению в шпионаже. 28 марта высылки пятерых российских дипломатов потребовала Северная Македония. МИД Нидерландов 29 марта объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов с аналогичной формулировкой, Бельгия — 21. К ним присоединились Ирландия и Чехия, которые решили выдворить четырех и одного дипломата соответственно. После этого Словакия потребовала сократить состав российской дипмиссии еще на 35 человек.