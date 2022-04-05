Латвия и Эстония объявили новые меры против российских диппредставительств
Латвия на фоне событий на Украине приняла решение выслать 13 сотрудников российского посольства и закрыть генконсульства в Даугавпилсе и Лиепае, сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.
«Латвия приняла решение закрыть Генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае и выслать 13 российских дипломатов и сотрудников», — написал он.
Аналогичное решение приняла и Эстония: территорию страны покинут 14 сотрудников диппредставительства РФ, а российское консульство в Нарве и консульский отдел в Тарту будут закрыты.
«Когда постоянно поступают сообщения о чудовищной деятельности российских вооруженных сил, в том числе в Буче и других местах, нельзя говорить о продолжении обычных отношений, особенно если Россия серьезно нарушает международное право, в том числе взятые на себя международные обязательства», — пишет пресс-служба эстонского МИДа на основе заявления вице-канцлера министерства иностранных дел Мярта Вольмера.
После начала российской военной операции на Украине в ряде стран начали высылать российских дипработников. 18 марта это сделали Латвия, Литва и Эстония. Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников МИД РФ в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом». 23 марта МИД Польши принял решение выслать 45 дипломатов РФ по подозрению в шпионаже. 28 марта высылки пятерых российских дипломатов потребовала Северная Македония. МИД Нидерландов 29 марта объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов с аналогичной формулировкой, Бельгия — 21. К ним присоединились Ирландия и Чехия, которые решили выдворить четырех и одного дипломата соответственно. После этого Словакия потребовала сократить состав российской дипмиссии еще на 35 человек.
После появления фотографий и видеозаписей из украинской Бучи 3 апреля этого года о высылке дипломатов РФ сообщили Германия, Франция, Дания, Италия и др.
Ранее Минобороны России опровергло обвинения в применении насилия к мирным жителям в Буче и назвало происходящее провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отметил, что факт вывода российских войск из Бучи подтвердил на следующий день мэр Бучи Анатолий Федорук, в то время как видеозапись с телами на улицах населенного пункта появилось 3 апреля.