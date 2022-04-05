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ЭИСИ представил доклад о военных операциях НАТО

Ведомости

Центр политического анализа и социальных исследований представил на круглом столе ЭИСИ доклад к годовщине основания НАТО. Альянс был основан 4 апреля 1949 г.

За последние 30 лет НАТО совершил 23 военных операции против других стран, включая Югославию, Ирак и Ливию, посчитали эксперты. 

Из доклада центра следует, что НАТО находится в состоянии войны 42,5 года из последних 30 лет, то есть одновременно альянс ведет несколько войн. Сдерживающей силой НАТО был СССР, заявил директор центра Павел Данилин. После его распада «мир может наблюдать, как заявляющий себя оборонительным союзом альянс все чаще применяет силу для решения вопросов, лежащих далеко вне сферы заявленных НАТО интересов», утверждает он.

4 апреля ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым скорее отрицательно к НАТО относятся 59% респондентов, 23% – безразлично, 2% – положительно.

Это говорит о том, что люди разделяют позицию руководства государства по недопустимости приближения НАТО к границам страны, считает политолог Александр Асафов. «Граждане достаточно единодушно высказывают отношение по поводу тех угроз, которые нам несет Североатлантический альянс», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных