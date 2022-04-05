ЭИСИ представил доклад о военных операциях НАТО
Центр политического анализа и социальных исследований представил на круглом столе ЭИСИ доклад к годовщине основания НАТО. Альянс был основан 4 апреля 1949 г.
За последние 30 лет НАТО совершил 23 военных операции против других стран, включая Югославию, Ирак и Ливию, посчитали эксперты.
Из доклада центра следует, что НАТО находится в состоянии войны 42,5 года из последних 30 лет, то есть одновременно альянс ведет несколько войн. Сдерживающей силой НАТО был СССР, заявил директор центра Павел Данилин. После его распада «мир может наблюдать, как заявляющий себя оборонительным союзом альянс все чаще применяет силу для решения вопросов, лежащих далеко вне сферы заявленных НАТО интересов», утверждает он.
4 апреля ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым скорее отрицательно к НАТО относятся 59% респондентов, 23% – безразлично, 2% – положительно.
Это говорит о том, что люди разделяют позицию руководства государства по недопустимости приближения НАТО к границам страны, считает политолог Александр Асафов. «Граждане достаточно единодушно высказывают отношение по поводу тех угроз, которые нам несет Североатлантический альянс», – сказал он.