ЭИСИ представил доклад о военных операциях НАТО

Из доклада центра следует, что НАТО находится в состоянии войны 42,5 года из последних 30 лет, то есть одновременно альянс ведет несколько войн. Сдерживающей силой НАТО был СССР, заявил директор центра Павел Данилин. После его распада «мир может наблюдать, как заявляющий себя оборонительным союзом альянс все чаще применяет силу для решения вопросов, лежащих далеко вне сферы заявленных НАТО интересов», утверждает он.