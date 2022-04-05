Минобороны РФ заявило об уничтожении двух украинских Ми-8 под Мариуполем
Минобороны России заявило об успешной атаке на два украинских вертолета Ми-8. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, вертолеты направлялись в район Мариуполя для эвакуации «главарей националистического батальона «Азов».
«Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», — сказал он.
Конашенков отметил, что украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия и эвакуироваться из Мариуполя, но такие предложения игнорировались Киевом. Поэтому, «с учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских Вооруженных сил и Донецкой народной республики», сказал он.
В целом, по словам представителя военного ведомства России, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов Украины, 93 вертолета, 403 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 1981 танк и другие боевые бронированные машины, а также другая военная и специальная техника.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.