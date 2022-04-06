Постпред США: исключить Россию из Совбеза ООН невозможно
Исключить Россию из Совета безопасности ООН не получится, однако можно изолировать ее, заявила в интервью MSNBC постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Совет Безопасности — это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они [Россия] являются членами Совета Безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт, но мы, безусловно, можем изолировать их в Совете Безопасности», — сказала она, добавив, что США могут сделать присутствие России в Совбезе «очень некомфортным».
Также Вашингтон работает над тем, чтобы исключить Россию из Совета ООН по правам человека или приостановить ее членство в этом органе, заявила Томас-Гринфилд. По ее словам, ООН уже изолировала Россию в марте, когда Генассамблея поддержала две резолюции с осуждением действий российских войск на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН 5 апреля призвал исключить Россию из состава организации или распустить совет. По его словам, организация не в состоянии эффективно реагировать на боевые действия на Украине. Сейчас Россия имеет постоянное членство в Совбезе ООН и обладает правом вето.
Выступление Зеленского в Совбезе состоялось после событий в Буче Киевской области, откуда разошлись фото и видео, демонстрирующие последствия расправы над гражданским населением. Киев и ряд западных стран возложили вину за убийства мирных жителей на Россию, которая назвала обвинения бездоказательными. На фоне новостей из Бучи европейские страны одна за другой начали высылать российских дипломатов, а США и Евросоюз анонсировали новые санкции против России.