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Постпред США: исключить Россию из Совбеза ООН невозможно

Ведомости

Исключить Россию из Совета безопасности ООН не получится, однако можно изолировать ее, заявила в интервью MSNBC постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Совет Безопасности — это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они [Россия] являются членами Совета Безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт, но мы, безусловно, можем изолировать их в Совете Безопасности», — сказала она, добавив, что США могут сделать присутствие России в Совбезе «очень некомфортным».

Также Вашингтон работает над тем, чтобы исключить Россию из Совета ООН по правам человека или приостановить ее членство в этом органе, заявила Томас-Гринфилд. По ее словам, ООН уже изолировала Россию в марте, когда Генассамблея поддержала две резолюции с осуждением действий российских войск на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН 5 апреля призвал исключить Россию из состава организации или распустить совет. По его словам, организация не в состоянии эффективно реагировать на боевые действия на Украине. Сейчас Россия имеет постоянное членство в Совбезе ООН и обладает правом вето.

Выступление Зеленского в Совбезе состоялось после событий в Буче Киевской области, откуда разошлись фото и видео, демонстрирующие последствия расправы над гражданским населением. Киев и ряд западных стран возложили вину за убийства мирных жителей на Россию, которая назвала обвинения бездоказательными. На фоне новостей из Бучи европейские страны одна за другой начали высылать российских дипломатов, а США и Евросоюз анонсировали новые санкции против России.

Ранее по теме: События в Буче станут триггером для углубления конфронтации с Западом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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