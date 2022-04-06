Постпред США: исключить Россию из Совбеза ООН невозможно

Также Вашингтон работает над тем, чтобы исключить Россию из Совета ООН по правам человека или приостановить ее членство в этом органе, заявила Томас-Гринфилд. По ее словам, ООН уже изолировала Россию в марте, когда Генассамблея поддержала две резолюции с осуждением действий российских войск на Украине.