Минобороны заявило об атаке на украинские склады ГСМ
Российские вооруженные силы уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) на Украине, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. С данных объектов осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и на Донбассе», — сказал Конашенков, слова которого передает пресс-служба военного ведомства.
Кроме того, российские войска за прошедшую ночь поразили 24 военных объекта Украины, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск. Российские ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.