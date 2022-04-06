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Кремль призвал к независимому расследованию событий в Буче

Ведомости

События в украинской Буче необходимо расследовать, но для этого нужно определиться с критериями беспристрастности и независимости такого расследования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно чудовищную инсценировку Бучи нужно и должно расследовать. Но нужно определиться, что будет являться действительно беспристрастным независимым расследованием. Мы помним различные виды расследований, где Россия не была стороной последнее время и которые мы ни при каких обстоятельствах не можем воспринимать как независимые. Очень важно избежать такой ситуации», — сказал Песков журналистам.

3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители. 5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза введут пятый пакет санкций в отношении России после публикации материалов из Бучи.

Минобороны России опровергло обвинения в применении насилия к мирным жителям в Буче и назвало происходящее провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных