Кремль призвал к независимому расследованию событий в Буче
События в украинской Буче необходимо расследовать, но для этого нужно определиться с критериями беспристрастности и независимости такого расследования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно чудовищную инсценировку Бучи нужно и должно расследовать. Но нужно определиться, что будет являться действительно беспристрастным независимым расследованием. Мы помним различные виды расследований, где Россия не была стороной последнее время и которые мы ни при каких обстоятельствах не можем воспринимать как независимые. Очень важно избежать такой ситуации», — сказал Песков журналистам.
3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители. 5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза введут пятый пакет санкций в отношении России после публикации материалов из Бучи.
Минобороны России опровергло обвинения в применении насилия к мирным жителям в Буче и назвало происходящее провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта.