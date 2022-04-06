Кремль призвал к независимому расследованию событий в Буче

«Безусловно чудовищную инсценировку Бучи нужно и должно расследовать. Но нужно определиться, что будет являться действительно беспристрастным независимым расследованием. Мы помним различные виды расследований, где Россия не была стороной последнее время и которые мы ни при каких обстоятельствах не можем воспринимать как независимые. Очень важно избежать такой ситуации», — сказал Песков журналистам.