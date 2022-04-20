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Политика

Высланные российские дипломаты покинули Японию

Ведомости

Сотрудники посольства России в Токио и торгового представительства в Японии, которых власти страны решили выслать, покинули здание посольства, сообщил ТАСС. Дипломаты и их семьи вернутся в Россию спецбортом.

Посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что Россия примет ответные меры в связи с высылкой своих дипломатов из Японии. По его словам, сотрудникам посольства пришлось покинуть страну из-за «недружественного, политизированного решения японской стороны об их, как нам было сказано, высылке из Японии». Галузин отметил, что решение японских властей контрпродуктивно для двусторонних отношений.

«В сложной международной обстановке как раз необходимо активное, постоянное и профессиональное дипломатическое общение. Но, к сожалению, японская сторона своим шагом искусственно сужает возможности такого диалога. Ответные меры с нашей стороны последуют», — подчеркнул посол.

В начале апреля Япония заявила о высылке из страны восьми сотрудников посольства и торгпредства России в связи со спецоперацией на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на такие действия Токио, а посол Галузин передал протест замглавы МИД Японии Такэо Мори в связи с решением выслать дипломатов.

Ранее сегодня МИД России объявил о высылке 14 сотрудников посольства Нидерландов, одного сотрудника Генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также о высылке сотрудников диппредставительства Бельгии. Также министерство объявило персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии в Москве — они должны покинуть страну до 24 апреля.

После начала военной операции России на Украине 24 февраля страны Европы решили выслать часть российских дипломатов. Новая волна высылки дипломатов началась после публикации 3 апреля фото и видео из украинской Бучи, на которых видны трупы в гражданской одежде, у некоторых из них были связаны руки. Минобороны России назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы «очернить страну». Страны Запада под этим предлогом усилили антироссийские санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных