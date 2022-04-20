Минобороны сообщило об ударах по 1053 военным объектам Украины
Ракетные войска и артиллерия России ночью 20 апреля нанесли удары по 1053 военным объектам Украины, сообщило Минобороны России.
«Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053-м объектам украинской военной инфраструктуры. Среди них уничтожены: 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии», — говорится в сообщении.
По данным министерства, оперативно-тактическая и армейская авиация России ночью поразила 73 военных объекта, в том числе четыре пункта управления, 57 мест скопления техники и живой силы, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также авиация уничтожила шесть танков, девять бронемашин и батарею гаубиц «Мста-Б». Средства ПВО России сбили в воздухе шесть украинских беспилотников и две тактические ракеты «Точка-У».
С начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 140 самолетов, 496 беспилотников, 253 ЗРК, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1029 орудий полевой артиллерии и минометов, 2232 единицы специальной военной автомобильной техники.