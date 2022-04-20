Минобороны сообщило об ударах по 1053 военным объектам Украины

По данным министерства, оперативно-тактическая и армейская авиация России ночью поразила 73 военных объекта, в том числе четыре пункта управления, 57 мест скопления техники и живой силы, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также авиация уничтожила шесть танков, девять бронемашин и батарею гаубиц «Мста-Б». Средства ПВО России сбили в воздухе шесть украинских беспилотников и две тактические ракеты «Точка-У».