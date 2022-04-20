Минобороны КНР потребовало от США не угрожать Пекину из-за украинского кризиса

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ранее призывал США отменить санкции против России, чтобы продемонстрировать свое стремление к урегулированию вооруженного конфликта на Украине. По его словам, американская сторона «наживается на хаосе», а санкции не смогут «вернуть мир и обеспечить безопасность». Китай ранее уже критиковал США за введение санкций против России и заявлял, что будет защищать интересы национальных предприятий.