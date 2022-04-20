Минобороны КНР потребовало от США не угрожать Пекину из-за украинского кризиса
США должны прекратить военные провокации на море и перестать использовать кризис на Украине в качестве предлога для угроз в адрес Китая, заявил министр национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ.
«Китайская сторона требует, чтобы США прекратили военные провокации на море, не использовали вопрос Украины для того, чтобы мазать грязью Китай и перекладывать вину на него, а также для угроз и оказания давления», — подчеркнул глава оборонного ведомства (цитата по ТАСС).
По его словам, американской стороне не стоит недооценивать «решимость и возможности Китая». При этом Пекин надеется, что вооруженным силам двух стран удасться углубить взаимодоверие, а также механизмы контроля и управления рисками для предотвращения кризисных ситуаций, добавил он.
18 апреля глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс предупредил Китай о последствиях, с которыми страна может столкнуться, если предоставит вооружения России и поможет Москве обойти санкции. «Если Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции, то наступят серьезные последствия не только с нашей стороны, но также со стороны наших союзников и партнеров», — подчеркнул Прайс (цитата по ТАСС).
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ранее призывал США отменить санкции против России, чтобы продемонстрировать свое стремление к урегулированию вооруженного конфликта на Украине. По его словам, американская сторона «наживается на хаосе», а санкции не смогут «вернуть мир и обеспечить безопасность». Китай ранее уже критиковал США за введение санкций против России и заявлял, что будет защищать интересы национальных предприятий.