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Минобороны КНР потребовало от США не угрожать Пекину из-за украинского кризиса

Ведомости

США должны прекратить военные провокации на море и перестать использовать кризис на Украине в качестве предлога для угроз в адрес Китая, заявил министр национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ. 

«Китайская сторона требует, чтобы США прекратили военные провокации на море, не использовали вопрос Украины для того, чтобы мазать грязью Китай и перекладывать вину на него, а также для угроз и оказания давления», — подчеркнул глава оборонного ведомства (цитата по ТАСС).

По его словам, американской стороне не стоит недооценивать «решимость и возможности Китая». При этом Пекин надеется, что  вооруженным силам двух стран удасться углубить взаимодоверие, а также механизмы контроля и управления рисками для предотвращения кризисных ситуаций, добавил он. 

18 апреля глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс предупредил Китай о последствиях, с которыми страна может столкнуться, если предоставит вооружения России и поможет Москве обойти санкции. «Если Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции, то наступят серьезные последствия не только с нашей стороны, но также со стороны наших союзников и партнеров», — подчеркнул Прайс (цитата по ТАСС).

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ранее призывал США отменить санкции против России, чтобы продемонстрировать свое стремление к урегулированию вооруженного конфликта на Украине. По его словам, американская сторона «наживается на хаосе», а санкции не смогут «вернуть мир и обеспечить безопасность». Китай ранее уже критиковал США за введение санкций против России и заявлял, что будет защищать интересы национальных предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных