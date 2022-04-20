Нуланд: НАТО может участвовать в эвакуации жителей Мариуполя с разрешения России

Мизинцев также добавил, что информация об открытии гуманитарного коридора была доведена до украинской стороны через вице-премьера Ирину Верещук. При этом засевшим на территории завода украинским силам было неоднократно предложено сложить оружие и сдаться с обещанием сохранить им жизнь.