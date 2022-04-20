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Нуланд: НАТО может участвовать в эвакуации жителей Мариуполя с разрешения России

Ведомости

Если Россия позволит, «союзники по НАТО» могут участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, считает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Об этом сообщил CNN.

По словам Нуланд, «была надежда, что русские могут позволить» безопасно эвакуировать жителей Мариуполя и раненных солдат, и «если это произойдет, в это могут быть вовлечены союзники НАТО». Ранее такая договоренность якобы «несколько раз разваливалась», заявила заместитель госсекретаря.

Об открытии гуманитарного коридора для выхода с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе Минобороны заявило еще 19 апреля, коридор действовал с 14:00 мск. Такое решение было принято из-за «катастрофического положения» на металлургическом комбинате и гуманных принципов, пояснил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев. Как сообщали СМИ, мирные жители вышли из домов у КПП «Азовстали».

Мизинцев также добавил, что информация об открытии гуманитарного коридора была доведена до украинской стороны через вице-премьера Ирину Верещук. При этом засевшим на территории завода украинским силам было неоднократно предложено сложить оружие и сдаться с обещанием сохранить им жизнь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных