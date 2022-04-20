Нуланд: НАТО может участвовать в эвакуации жителей Мариуполя с разрешения России
Если Россия позволит, «союзники по НАТО» могут участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, считает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Об этом сообщил CNN.
По словам Нуланд, «была надежда, что русские могут позволить» безопасно эвакуировать жителей Мариуполя и раненных солдат, и «если это произойдет, в это могут быть вовлечены союзники НАТО». Ранее такая договоренность якобы «несколько раз разваливалась», заявила заместитель госсекретаря.
Об открытии гуманитарного коридора для выхода с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе Минобороны заявило еще 19 апреля, коридор действовал с 14:00 мск. Такое решение было принято из-за «катастрофического положения» на металлургическом комбинате и гуманных принципов, пояснил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев. Как сообщали СМИ, мирные жители вышли из домов у КПП «Азовстали».
Мизинцев также добавил, что информация об открытии гуманитарного коридора была доведена до украинской стороны через вице-премьера Ирину Верещук. При этом засевшим на территории завода украинским силам было неоднократно предложено сложить оружие и сдаться с обещанием сохранить им жизнь.