Боррель заявил об отказе России от переговоров по ситуации на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Москва сейчас не хочет вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщили «РИА Новости».
«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что (президент России Владимир) Путин говорит "нет"», — заявил Боррель. Он рассказал, что во время визита в Россию канцлера Австрии Карла Нехаммера Путин «не захотел говорить о переговорах». Нехаммер отметил, что президент России «готовит большое наступление в Донбассе», пишет агентство. Боррель подчеркнул, что ЕС хочет поддержать украинцев и надеется на окончание конфликта в стране «как можно скорее».
Нехаммер приехал с визитом в Москву 11 апреля. Канцлер провел переговоры с президентом России в закрытом формате, разговор длился около 1,5 часов и, по словам Нехаммера, был «очень жестким и откровенным». Нехаммер в ходе встречи обратил внимание на «военные преступления в Буче и других местах», призвал Путина открыть гуманитарные коридоры и закончить военную операцию.
Москва и Киев провели несколько раундов очных и онлайн-переговоров по ситуации на Украине. 20 апреля российская сторона передала Киеву документ с «четкими выработанными формулировками» по урегулированию ситуации, однако до сих пор не получил реакции на него. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил получение документа.