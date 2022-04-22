Боррель заявил об отказе России от переговоров по ситуации на Украине

«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что (президент России Владимир) Путин говорит "нет"», — заявил Боррель. Он рассказал, что во время визита в Россию канцлера Австрии Карла Нехаммера Путин «не захотел говорить о переговорах». Нехаммер отметил, что президент России «готовит большое наступление в Донбассе», пишет агентство. Боррель подчеркнул, что ЕС хочет поддержать украинцев и надеется на окончание конфликта в стране «как можно скорее».