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Канада ввела санкции против 203 представителей ДНР и ЛНР

Ведомости

Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против 203 представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), следует из заявления пресс-службы кабмина страны.

Ограничения затронули 11 высокопоставленных должностных лиц республик и 192 членов местных парламентов. В заявлении говорится, что новые санкции были введены в соответствии с «положением об особых экономических мерах» в ответ на российскую спецоперацию на Украине.

«Канада использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для обеспечения основанного на правилах международного порядка и того, чтобы те, кто причастен к нарушениям международного права, ответили за свои преступления», — говорится в документе. 

19 апреля канадское правительство объявило о новых санкциях в отношении 14 россиян, среди которых глава Центробанка Эльвира Набиуллина, бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Герман Хан и Олег Бойко, сенатор Александр Торшин и виолончелист Сергей Ролдугин, следует из сообщения канадского правительства.

Канада ранее ввела экономические санкции против России, наложив ограничения на ряд российских компаний, также она запретила импорт нефтепродуктов из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных