Канада ввела санкции против 203 представителей ДНР и ЛНР
Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против 203 представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), следует из заявления пресс-службы кабмина страны.
Ограничения затронули 11 высокопоставленных должностных лиц республик и 192 членов местных парламентов. В заявлении говорится, что новые санкции были введены в соответствии с «положением об особых экономических мерах» в ответ на российскую спецоперацию на Украине.
«Канада использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для обеспечения основанного на правилах международного порядка и того, чтобы те, кто причастен к нарушениям международного права, ответили за свои преступления», — говорится в документе.
19 апреля канадское правительство объявило о новых санкциях в отношении 14 россиян, среди которых глава Центробанка Эльвира Набиуллина, бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Герман Хан и Олег Бойко, сенатор Александр Торшин и виолончелист Сергей Ролдугин, следует из сообщения канадского правительства.
Канада ранее ввела экономические санкции против России, наложив ограничения на ряд российских компаний, также она запретила импорт нефтепродуктов из России.