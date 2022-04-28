Медведев прокомментировал заявление бундестага по поставкам оружия Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в свою очередь утверждала, что Германия сейчас не располагает вооружениями, которые могла бы в краткосрочной перспективе поставить Украине. «У нас в краткосрочной перспективе не имеется ничего, что мы могли бы сейчас действительно быстро и без промедления поставить», — отмечала она (цитата по ТАСС). По словам Бербок, ФРГ уже поставила Киеву большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично.