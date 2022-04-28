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Медведев прокомментировал заявление бундестага по поставкам оружия Украине

Ведомости

Решение немецкого парламента о поставке тяжелого вооружения на Украину является «печальным», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается», — написал Медведев.

Ранее сегодня бундестаг принял документ под названием «Защищать мир и свободу в Европе – всесторонняя поддержка Украины» о поставках тяжелого вооружения киевской стороне. За принятие проголосовали 586 депутатов, 100 отдали голос против, семеро воздержались. Механизмы поставок будут обсуждаться со странами - членами НАТО.

19 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера поставлять вооружение Украине из своих запасов почти исчерпаны. Он отметил, что власти Германии попросили предприятия военно-промышленного комплекса страны сообщить, какое вооружение они могут поставить в ближайшее время. Киев выбрал нужное ему из этого списка, а правительство ФРГ оплатит поставки.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в свою очередь утверждала, что Германия сейчас не располагает вооружениями, которые могла бы в краткосрочной перспективе поставить Украине. «У нас в краткосрочной перспективе не имеется ничего, что мы могли бы сейчас действительно быстро и без промедления поставить», — отмечала она (цитата по ТАСС). По словам Бербок, ФРГ уже поставила Киеву большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных