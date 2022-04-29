В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже
Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР задержало сотрудника специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в шпионаже, сообщили в штабе терробороны республики.
Задержанный – ассистент по вопросам безопасности, гражданин Украины Вадим Голда. В его отношении следственный отдел МГБ возбудил уголовное дело по ст. 321 УК ДНР (шпионаж).
«Данный гражданин, действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих НМ ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения», – заявили в штабе.
11 апреля ТАСС сообщил, что в ЛНР задержали сотрудника луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене. 22 апреля задержанный признался, что передавал данные военного характера иностранным спецслужбам. Позже в ЛНР сообщили, что обнаружили свидетельства взаимодействия мониторинговой миссии с минобороны Украины. 28 апреля председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид объявили, что СММ на Украине будет закрыта из-за отсутствия консенсуса по поводу продления мандата.