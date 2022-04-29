В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже

11 апреля ТАСС сообщил, что в ЛНР задержали сотрудника луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене. 22 апреля задержанный признался, что передавал данные военного характера иностранным спецслужбам. Позже в ЛНР сообщили, что обнаружили свидетельства взаимодействия мониторинговой миссии с минобороны Украины. 28 апреля председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид объявили, что СММ на Украине будет закрыта из-за отсутствия консенсуса по поводу продления мандата.