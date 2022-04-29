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В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже

Ведомости

Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР задержало сотрудника специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в шпионаже, сообщили в штабе терробороны республики.

Задержанный – ассистент по вопросам безопасности, гражданин Украины Вадим Голда. В его отношении следственный отдел МГБ возбудил уголовное дело по ст. 321 УК ДНР (шпионаж).

«Данный гражданин, действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих НМ ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения», – заявили в штабе.

11 апреля ТАСС сообщил, что в ЛНР задержали сотрудника луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене. 22 апреля задержанный признался, что передавал данные военного характера иностранным спецслужбам. Позже в ЛНР сообщили, что обнаружили свидетельства взаимодействия мониторинговой миссии с минобороны Украины. 28 апреля председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид объявили, что СММ на Украине будет закрыта из-за отсутствия консенсуса по поводу продления мандата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных