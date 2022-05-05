Япония отказалась немедленно ввести эмбарго на российскую нефть

Введение нефтяного эмбарго против России анонсировала в начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в шестой пакет санкций также войдут ограничения в отношении еще нескольких российских банков, их планируют отключить от SWIFT. Санкции также затронут импорт нефти. Боррель утверждал, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.