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Япония отказалась немедленно ввести эмбарго на российскую нефть

Ведомости

Правительство Японии не сможет немедленно присоединиться к эмбарго ЕС на российскую нефть, потому что ресурсы страны ограничены, однако поддерживает такие санкции, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на пресс-конференции.

«Ресурсы Японии ограничены, и ей трудно сразу (присоединиться к санкциям. — "Ведомости")», — заявил Хагиуда (цитата по Kyodo).

Введение нефтяного эмбарго против России анонсировала в начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в шестой пакет санкций также войдут ограничения в отношении еще нескольких российских банков, их планируют отключить от SWIFT. Санкции также затронут импорт нефти. Боррель утверждал, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.

Ранее власти Японии вводили несколько пакетов санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали российские чиновники и компании и резервы ЦБ. Под ограничения попал экспорт части товаров и технологий. Также МИД Японии объявил о высылке нескольких российских дипломатов из Токио, а в «Синей книге» дипломатии впервые с 2003 г. Южные Курильские острова были названы «незаконно оккупированными Россией».

В ответ МИД России объявил о высылке восьми сотрудников посольства Японии в Москве и запретил въезд в страну 63 гражданам Японии, в том числе премьер-министру Фумио Кисиде, министрам иностранных дел, финансов, обороны и юстиции и другим высокопоставленным представителям правительства страны, журналистам и профессорам пяти японских вузов.

Ранее по теме: Нежелание отказываться от российской нефти мешает согласованию шестого пакета санкций ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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