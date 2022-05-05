Япония отказалась немедленно ввести эмбарго на российскую нефть
Правительство Японии не сможет немедленно присоединиться к эмбарго ЕС на российскую нефть, потому что ресурсы страны ограничены, однако поддерживает такие санкции, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на пресс-конференции.
«Ресурсы Японии ограничены, и ей трудно сразу (присоединиться к санкциям. — "Ведомости")», — заявил Хагиуда (цитата по Kyodo).
Введение нефтяного эмбарго против России анонсировала в начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в шестой пакет санкций также войдут ограничения в отношении еще нескольких российских банков, их планируют отключить от SWIFT. Санкции также затронут импорт нефти. Боррель утверждал, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.
Ранее власти Японии вводили несколько пакетов санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали российские чиновники и компании и резервы ЦБ. Под ограничения попал экспорт части товаров и технологий. Также МИД Японии объявил о высылке нескольких российских дипломатов из Токио, а в «Синей книге» дипломатии впервые с 2003 г. Южные Курильские острова были названы «незаконно оккупированными Россией».
В ответ МИД России объявил о высылке восьми сотрудников посольства Японии в Москве и запретил въезд в страну 63 гражданам Японии, в том числе премьер-министру Фумио Кисиде, министрам иностранных дел, финансов, обороны и юстиции и другим высокопоставленным представителям правительства страны, журналистам и профессорам пяти японских вузов.