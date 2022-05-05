Референдум по Конституции в Казахстане пройдет 5 июня

Перед жителями будет поставлен один вопрос, следует из указа, – «принимаете ли вы изменения и дополнения в конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 г.?».