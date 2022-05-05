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Референдум по Конституции в Казахстане пройдет 5 июня

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию республики 5 июня, сообщается на сайте главы государства.

Перед жителями будет поставлен один вопрос, следует из указа, – «принимаете ли вы изменения и дополнения в конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 г.?».

Необходимость проведения референдума Токаев объяснил «масштабной программой политической модернизации», обозначенной в послании президента. «Поправки в основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции. Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение», – заявил Токаев.

Токаев предложил внести поправки в Конституцию 29 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана. Программа комплексной модернизации политической системы страны была представлена президентом 16 марта. Среди предложений Токаева – переход от суперпрезидентской к президентской республике с сильным парламентом, законодательный запрет президенту быть членом какой-либо партии в период нахождения на посту, запрет для родственников президента занимать высокопоставленные должности, создание Конституционного суда и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных