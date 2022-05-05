Референдум по Конституции в Казахстане пройдет 5 июня
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию республики 5 июня, сообщается на сайте главы государства.
Перед жителями будет поставлен один вопрос, следует из указа, – «принимаете ли вы изменения и дополнения в конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 г.?».
Необходимость проведения референдума Токаев объяснил «масштабной программой политической модернизации», обозначенной в послании президента. «Поправки в основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции. Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение», – заявил Токаев.
Токаев предложил внести поправки в Конституцию 29 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана. Программа комплексной модернизации политической системы страны была представлена президентом 16 марта. Среди предложений Токаева – переход от суперпрезидентской к президентской республике с сильным парламентом, законодательный запрет президенту быть членом какой-либо партии в период нахождения на посту, запрет для родственников президента занимать высокопоставленные должности, создание Конституционного суда и др.