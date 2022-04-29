Токаев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на референдум вопрос о внесении поправок в Конституцию. Об этом он заявил на сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Он рассказал, что, когда реформы предлагались, власти страны предполагали рассмотрение вопроса парламентом. «Предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию», — заявил Токаев (цитата по «РИА Новости»).
В марте Токаев предложил программу комплексной модернизации политической системы страны. Президент предложил перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, законодательно запретить президенту быть членом какой-либо партии в период нахождения на посту, а его родственникам — занимать высокопоставленные должности в стране.
В июле 2020 г. референдум по поправкам в Конституцию прошел в России. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против — 21,27%. Затем в конце февраля этого года подобный референдум прошел в Белоруссии.