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Токаев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на референдум вопрос о внесении поправок в Конституцию. Об этом он заявил на сессии Ассамблеи народа Казахстана. 

Он рассказал, что, когда реформы предлагались, власти страны предполагали рассмотрение вопроса парламентом. «Предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию», — заявил Токаев (цитата по «РИА Новости»).

В частности, в Конституции закрепят статус первого президента страны Нурсултана Назарбаева как «основателя независимого Казахстана», однако после принятия поправок закон о привилегиях первого президента утратит свою силу.

В марте Токаев предложил программу комплексной модернизации политической системы страны. Президент предложил перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, законодательно запретить президенту быть членом какой-либо партии в период нахождения на посту, а его родственникам — занимать высокопоставленные должности в стране.

В июле 2020 г. референдум по поправкам в Конституцию прошел в России. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против — 21,27%. Затем в конце февраля этого года подобный референдум прошел в Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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