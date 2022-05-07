Суд не стал рассматривать вопрос об освобождении фигуранта дела Захарченко

В конце апреля Городская клиническая онкологическая больница №1 департамента здравоохранения Москвы, куда на обследование по просьбе администрации СИЗО «Лефортово» был направлен Маркелов, диагностировала у подсудимого рак поджелудочной железы с метастатическим поражением печени. Врачи отнесли его к 4-й стадии. Об этом сообщала ранее защита Маркелова. По результатам медосвидетельствования эксперты указали, что болезнь входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию человека под стражей. Из СИЗО «Лефортово» подтверждающие диагноз документы были направлены адвокатам и в Пресненский райсуд Москвы, который 29 апреля закончил рассматривать уголовное дело Захарченко и его предполагаемых сообщников.