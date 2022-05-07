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Суд не стал рассматривать вопрос об освобождении фигуранта дела Захарченко

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы отложил заседание, назначенное для принятия решения об освобождении из-под стражи по состоянию здоровья бизнесмена, бывшего совладельца «Группы компаний 1520» Валерия Маркелова — одного из обвиняемых в даче взятки экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат подсудимого Александр Гофштейн.

В конце апреля Городская клиническая онкологическая больница №1 департамента здравоохранения Москвы, куда на обследование по просьбе администрации СИЗО «Лефортово» был направлен Маркелов, диагностировала у подсудимого рак поджелудочной железы с метастатическим поражением печени. Врачи отнесли его к 4-й стадии. Об этом сообщала ранее защита Маркелова. По результатам медосвидетельствования эксперты указали, что болезнь входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию человека под стражей. Из СИЗО «Лефортово» подтверждающие диагноз документы были направлены адвокатам и в Пресненский райсуд Москвы, который 29 апреля закончил рассматривать уголовное дело Захарченко и его предполагаемых сообщников.

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После получения документов 6 мая Пресненский райсуд назначил экстренное заседание для решения вопроса об освобождении Маркелова на субботу, 7 мая. Но фигуранта не доставили в суд из «Лефортово». Из-за этого суд принял решение об отложении заседания на 11 мая, сообщил Гофштейн. По УПК присутствие подсудимого на таком заседании не требуется, отметил защитник: суд должен только изучить поступившие документы и принять по ним соответствующее решение.

Гофштейн уточнил, что для него, как и для суда, отсутствие Маркелова было ожидаемым, поскольку заседание назначили меньше суток назад, а за это время организовать доставление обвиняемого из СИЗО «технически нельзя». «Сама процедура [проведения подобного заседания] очень редкая, потому что государственные учреждения подобные заключения выдают очень редко», — добавил адвокат.

В пресс-службе Пресненского райсуда на запрос «Ведомостей» оперативно не ответили.

Пресненский райсуд Москвы вынесет приговор Захарченко и трем другим фигурантам дела 17 мая. Для самого Захарченко прокурор Милана Дигаева запросила 17 лет в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. Такое наказание она назвала путем сложения приговоров. В июне 2019 г. Захарченко уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117,99 млн руб., лишен звания и госнаград. Мосгорсуд затем сократил срок приговора на полгода, до 12,5 лет.

Для Валерия Маркелова прокурор потребовала 12 лет строгого режима и штраф в 500 млн руб. Это максимально возможное наказание, которое возможно назначить по вмененным фигурантам статьям. По версии ГСУ СКР, Захарченко с 2016 по 2017 гг за «общее покровительство» получил от Маркелова 1,4 млрд руб. Ростовским юристам Виктору Белевцову и Василию Критинину, которым обвинение вменяет посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), прокурор потребовала по девять лет строгого режима и по 100 млн руб. штрафа. Подсудимые вину отрицают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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