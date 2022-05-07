Суд не стал рассматривать вопрос об освобождении фигуранта дела Захарченко
Пресненский районный суд Москвы отложил заседание, назначенное для принятия решения об освобождении из-под стражи по состоянию здоровья бизнесмена, бывшего совладельца «Группы компаний 1520» Валерия Маркелова — одного из обвиняемых в даче взятки экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат подсудимого Александр Гофштейн.
В конце апреля Городская клиническая онкологическая больница №1 департамента здравоохранения Москвы, куда на обследование по просьбе администрации СИЗО «Лефортово» был направлен Маркелов, диагностировала у подсудимого рак поджелудочной железы с метастатическим поражением печени. Врачи отнесли его к 4-й стадии. Об этом сообщала ранее защита Маркелова. По результатам медосвидетельствования эксперты указали, что болезнь входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию человека под стражей. Из СИЗО «Лефортово» подтверждающие диагноз документы были направлены адвокатам и в Пресненский райсуд Москвы, который 29 апреля закончил рассматривать уголовное дело Захарченко и его предполагаемых сообщников.
После получения документов 6 мая Пресненский райсуд назначил экстренное заседание для решения вопроса об освобождении Маркелова на субботу, 7 мая. Но фигуранта не доставили в суд из «Лефортово». Из-за этого суд принял решение об отложении заседания на 11 мая, сообщил Гофштейн. По УПК присутствие подсудимого на таком заседании не требуется, отметил защитник: суд должен только изучить поступившие документы и принять по ним соответствующее решение.
Гофштейн уточнил, что для него, как и для суда, отсутствие Маркелова было ожидаемым, поскольку заседание назначили меньше суток назад, а за это время организовать доставление обвиняемого из СИЗО «технически нельзя». «Сама процедура [проведения подобного заседания] очень редкая, потому что государственные учреждения подобные заключения выдают очень редко», — добавил адвокат.
В пресс-службе Пресненского райсуда на запрос «Ведомостей» оперативно не ответили.
Пресненский райсуд Москвы вынесет приговор Захарченко и трем другим фигурантам дела 17 мая. Для самого Захарченко прокурор Милана Дигаева запросила 17 лет в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. Такое наказание она назвала путем сложения приговоров. В июне 2019 г. Захарченко уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117,99 млн руб., лишен звания и госнаград. Мосгорсуд затем сократил срок приговора на полгода, до 12,5 лет.
Для Валерия Маркелова прокурор потребовала 12 лет строгого режима и штраф в 500 млн руб. Это максимально возможное наказание, которое возможно назначить по вмененным фигурантам статьям. По версии ГСУ СКР, Захарченко с 2016 по 2017 гг за «общее покровительство» получил от Маркелова 1,4 млрд руб. Ростовским юристам Виктору Белевцову и Василию Критинину, которым обвинение вменяет посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), прокурор потребовала по девять лет строгого режима и по 100 млн руб. штрафа. Подсудимые вину отрицают.