Google приступил к блокировке аккаунтов депутатов Госдумы
Google заблокировал аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной и удалил привязанный к нему канал на YouTube, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу депутата. Останина находится в числе парламентариев, попавших под антироссийские санкции.
«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — сказано в оповещении Google о блокировке аккаунта.
24 марта США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы. В США посчитали, что депутаты поддержали действия, «направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» путем признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В числе последних о новых санкциях в отношении парламентариев объявила Австралия — под ограничения попали 76 депутатов Госдумы и 34 члена правительства ДНР и ЛНР.
«Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утвердив государственную власть над территорией Украины без санкции правительства Украины», — заявила тогда глава МИД Австралии Марис Пэйн.
Отдельно под санкции попал депутат Госдумы Олег Матвейчев, который был включен в список «дезинформаторов и пропагандистов». По словам Пэйн, депутат «неискренне выступал за выплату репараций за вред, причиненный западными санкциями и самой войной».
22 апреля Австралия ввела санкции против россиян, в числе которых более 140 членов Совета федерации, а также Катерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова, которых власти страны назвали дочерьми президента России Владимира Путина.
В начале апреля Google заблокировал доступ к брифингу официального представителя МИД России Марии Захаровой от 17 марта на официальном канале ведомства. После этого Роскомнадзор потребовал снять ограничения с видеозаписи. Регулятор ранее сообщал, что YouТube регулярно блокирует каналы российских СМИ, общественных деятелей, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Под ограничениями хостинга находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие. РКН назвал YouТube одной из ключевых площадок для распространения «лживого контента» о спецоперации России на Украине.