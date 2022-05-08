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Google приступил к блокировке аккаунтов депутатов Госдумы

Ведомости

Google заблокировал аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной и удалил привязанный к нему канал на YouTube, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу депутата. Останина находится в числе парламентариев, попавших под антироссийские санкции.

«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — сказано в оповещении Google о блокировке аккаунта.

24 марта США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы. В США посчитали, что депутаты поддержали действия, «направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» путем признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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В числе последних о новых санкциях в отношении парламентариев объявила Австралия — под ограничения попали 76 депутатов Госдумы и 34 члена правительства ДНР и ЛНР.

«Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утвердив государственную власть над территорией Украины без санкции правительства Украины», — заявила тогда глава МИД Австралии Марис Пэйн.

Отдельно под санкции попал депутат Госдумы Олег Матвейчев, который был включен в список «дезинформаторов и пропагандистов». По словам Пэйн, депутат «неискренне выступал за выплату репараций за вред, причиненный западными санкциями и самой войной».

22 апреля Австралия ввела санкции против россиян, в числе которых более 140 членов Совета федерации, а также Катерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова, которых власти страны назвали дочерьми президента России Владимира Путина.

В начале апреля Google заблокировал доступ к брифингу официального представителя МИД России Марии Захаровой от 17 марта на официальном канале ведомства. После этого Роскомнадзор потребовал снять ограничения с видеозаписи. Регулятор ранее сообщал, что YouТube регулярно блокирует каналы российских СМИ, общественных деятелей, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Под ограничениями хостинга находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие. РКН назвал YouТube одной из ключевых площадок для распространения «лживого контента» о спецоперации России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных