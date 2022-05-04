Австралия объявила о новых санкциях в отношении депутатов Госдумы

Отдельно под санкции попал депутат Госдумы Олег Матвейчев, который был включен в список «дезинформаторов и пропагандистов». По словам Марис Пэйн, депутат «неискренне выступал за выплату репараций за вред, причиненный западными санкциями и самой войной».