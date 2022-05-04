Австралия объявила о новых санкциях в отношении депутатов Госдумы
Австралия расширила санкции против России. Под ограничения попали 76 депутатов Госдумы и 34 члена правительства ДНР и ЛНР, говорится в сообщении на сайте правительства Австралии.
«Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утвердив государственную власть над территорией Украины без санкции правительства Украины», — заявила глава МИД Австралии Марис Пэйн, ее слова приводит газета The Sydney Morning Herald.
Отдельно под санкции попал депутат Госдумы Олег Матвейчев, который был включен в список «дезинформаторов и пропагандистов». По словам Марис Пэйн, депутат «неискренне выступал за выплату репараций за вред, причиненный западными санкциями и самой войной».
22 апреля Австралия ввела санкции против россиян, в числе которых более 140 членов Совета федерации, а также Катерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова, которых власти страны назвали дочерьми президента России Владимира Путина.
Ранее Австралия ввела санкции против 14 российских компаний, связанных с нефтедобычей, судостроительством, IT и другими сферами. В частности, под санкции попали «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Камаз», «Алроса», «Русгидро», «Ростелеком», холдинг «Росэлектроника», а также «Совкомфлот», «Объединенная судостроительная корпорация», «Севмаш», «Согаз» и центр бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.