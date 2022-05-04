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Австралия объявила о новых санкциях в отношении депутатов Госдумы

Ведомости

Австралия расширила санкции против России. Под ограничения попали 76 депутатов Госдумы и 34 члена правительства ДНР и ЛНР, говорится в сообщении на сайте правительства Австралии.

«Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утвердив государственную власть над территорией Украины без санкции правительства Украины», — заявила глава МИД Австралии Марис Пэйн, ее слова приводит газета The Sydney Morning Herald.

Отдельно под санкции попал депутат Госдумы Олег Матвейчев, который был включен в список «дезинформаторов и пропагандистов». По словам Марис Пэйн, депутат «неискренне выступал за выплату репараций за вред, причиненный западными санкциями и самой войной».

22 апреля Австралия ввела санкции против россиян, в числе которых более 140 членов Совета федерации, а также Катерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова, которых власти страны назвали дочерьми президента России Владимира Путина.

Ранее Австралия ввела санкции против 14 российских компаний, связанных с нефтедобычей, судостроительством, IT и другими сферами. В частности, под санкции попали «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Камаз», «Алроса», «Русгидро», «Ростелеком», холдинг «Росэлектроника», а также «Совкомфлот», «Объединенная судостроительная корпорация», «Севмаш», «Согаз» и центр бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.

Ранее по теме: Австралия объявила о санкциях против предполагаемых дочерей Путина
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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