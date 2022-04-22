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Австралия объявила о санкциях против предполагаемых дочерей Путина

Ведомости

Австралия ввела санкции против россиян, в числе которых более 140 членов Совета федерации, а также Катерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова, которых власти страны назвали дочерьми президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в Федеральном регистре на сайте правительства Австралии.

Под ограничения также попала Екатерина Сергеевна Винокурова, которая в санкционном списке названа дочерью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ограничения предполагают запрет на въезд в Австралию, заморозку активов и запрет заключать любые финансовые сделки в стране. Всего под санкциями Австралии почти 750 физических и юридических лиц.

Ранее Австралия ввела санкции против 14 российских компаний, связанных с нефтедобычей, судостроительством, IT и другими сферами. В частности, под санкции попали «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Камаз», «Алроса», «Русгибро», «Ростелеком», холдинг, «Росэлектроника», а также «Совкомфлот», «Объединенная судостроительная корпорация», «Севмаш», «Согаз» и центр бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.

Санкции вводятся из-за военной операции России на Украине, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Западные страны уже ограничили работу крупных банков и государственных компаний, а также ввели санкции в отношении руководства страны, российских депутатов, бизнесменов и журналистов федеральных изданий и телеканалов.

В отношении самого Путина действуют санкции ЕС, Великобритании, США и других стран. В Кремле пообещали ответить на санкции США, назвав их «переходом грани разумного». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после этого «наверное, они способны на любые глупости». Тихонова, Воронцова и Винокурова также числятся в санкционных списках США и Великобритании.

Ранее по теме: Великобритания объявила о санкциях в отношении «дочерей Путина»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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