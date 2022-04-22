Австралия объявила о санкциях против предполагаемых дочерей Путина

Санкции вводятся из-за военной операции России на Украине, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Западные страны уже ограничили работу крупных банков и государственных компаний, а также ввели санкции в отношении руководства страны, российских депутатов, бизнесменов и журналистов федеральных изданий и телеканалов.



В отношении самого Путина действуют санкции ЕС, Великобритании, США и других стран. В Кремле пообещали ответить на санкции США, назвав их «переходом грани разумного». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после этого «наверное, они способны на любые глупости». Тихонова, Воронцова и Винокурова также числятся в санкционных списках США и Великобритании.