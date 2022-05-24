Россия запретила въезд 154 членам британского парламента
Россия на основе взаимности вводит персональные ограничения в отношении 154 членов палаты лордов британского парламента и закрывает им въезд в Россию, сообщает пресс-служба МИД РФ.
«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов», — говорится в сообщении.
Ограничения коснулись председателя палаты лордов Джона Фрэнсиса Макфолла и еще 153 человек. В МИДе также пообещали продолжить работу над расширением списка. В конце апреля МИД ввел персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин парламента Великобритании в ответ на санкции страны в отношении 386 депутатов Госдумы.
13 мая Великобритания ввела очередной пакет санкций против России, включив туда, в частности, бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную, а также родственников президента Игоря, Романа и Михаила Путиных. Под ограничения также попали бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева и Анна Зацепилина, которая, согласно данным британских властей, является бабушкой спортсменки.