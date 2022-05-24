Россия запретила въезд 154 членам британского парламента

Ограничения коснулись председателя палаты лордов Джона Фрэнсиса Макфолла и еще 153 человек. В МИДе также пообещали продолжить работу над расширением списка. В конце апреля МИД ввел персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин парламента Великобритании в ответ на санкции страны в отношении 386 депутатов Госдумы.