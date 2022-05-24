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Политика

Россия запретила въезд 154 членам британского парламента

Ведомости

Россия на основе взаимности вводит персональные ограничения в отношении 154 членов палаты лордов британского парламента и закрывает им въезд в Россию, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов», — говорится в сообщении.

Ограничения коснулись председателя палаты лордов Джона Фрэнсиса Макфолла и еще 153 человек. В МИДе также пообещали продолжить работу над расширением списка. В конце апреля МИД ввел персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин парламента Великобритании в ответ на санкции страны в отношении 386 депутатов Госдумы.

13 мая Великобритания ввела очередной пакет санкций против России, включив туда, в частности, бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную, а также родственников президента Игоря, Романа и Михаила Путиных. Под ограничения также попали бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева и Анна Зацепилина, которая, согласно данным британских властей, является бабушкой спортсменки.

Ранее по теме: Россия ввела персональные санкции против 287 членов парламента Великобритании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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