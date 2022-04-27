Россия ввела персональные санкции против 287 членов парламента Великобритании

В сообщении говорится, что «враждебная риторика и надуманные обвинения» членов британского парламента потворствуют курсу страны на демонизацию России и ее международную изоляцию, а также используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества. В МИДе добавили, что с учетом планов Лондона усилять антироссийские санкции работа России над контрмерами, в том числе над расширением стоп-листа, продолжится.