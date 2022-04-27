Россия ввела персональные санкции против 287 членов парламента Великобритании
Министерство иностранных дел России ввело персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин парламента Великобритании в ответ на санкции страны в отношении 386 депутатов Госдумы, говорится на сайте МИДа.
«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», — пояснили в министерстве.
В сообщении говорится, что «враждебная риторика и надуманные обвинения» членов британского парламента потворствуют курсу страны на демонизацию России и ее международную изоляцию, а также используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества. В МИДе добавили, что с учетом планов Лондона усилять антироссийские санкции работа России над контрмерами, в том числе над расширением стоп-листа, продолжится.
11 марта Великобритания ввела санкции в отношении 386 депутатов Госдумы в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик. 15 марта в список ограничений попали еще 350 россиян. Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию. Ограничения распространили на членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков, бизнесменов, журналистов, а также детей представителей всех указанных групп.