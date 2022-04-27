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Россия ввела персональные санкции против 287 членов парламента Великобритании

Ведомости

Министерство иностранных дел России ввело персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин парламента Великобритании в ответ на санкции страны в отношении 386 депутатов Госдумы, говорится на сайте МИДа.

«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», — пояснили в министерстве.

В сообщении говорится, что «враждебная риторика и надуманные обвинения» членов британского парламента потворствуют курсу страны на демонизацию России и ее международную изоляцию, а также используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества. В МИДе добавили, что с учетом планов Лондона усилять антироссийские санкции работа России над контрмерами, в том числе над расширением стоп-листа, продолжится.

11 марта Великобритания ввела санкции в отношении 386 депутатов Госдумы в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик. 15 марта в список ограничений попали еще 350 россиян. Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию. Ограничения распространили на членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков, бизнесменов, журналистов, а также детей представителей всех указанных групп.

Ранее по теме: Великобритания ввела новые персональные санкции против 350 россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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