Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и бывшей жены Путина
Министерство иностранных дел Великобритании расширило список персональных санкций против граждан России, включив туда, в частности, бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную, а также родственников президента Игоря, Романа и Михаила Путиных.
Под ограничения также попала бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева и Анна Зацепилина, которая, согласно данным британских властей, является бабушкой спортсменки.
Новые санкции включают в себя заморозку активов, запрет на въезд или пребывание в Великобритании, а также транспортные ограничения. Страна уже ввела санкции против более чем 1000 физических и 100 юридических лиц.
«Мы фокусируемся и разоблачаем теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто подстрекает путинскую военную операцию до тех пор, пока Украина не победит», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Ранее агентство Bloomberg писало, что страны ЕС хотят ввести против бывшей олимпийской гимнастки Алины Кабаевой, которая, как считают в ЕС, «тесно связана с Владимиром Путиным», и поддерживающего спецоперацию России на Украине патриарха Кирилла. Санкции в случае их одобрения затронут и «десятки военнослужащих».
4 мая Великобритания ввела очередной пакет санкций в отношении российских бизнесменов и журналистов. В него вошли телеведущая Наиля Аскер-заде, корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц, ведущий программы «Однако» на «Первом канале» Михаил Леонтьев. Помимо этого ограничения коснулись медиакомпании ВГТРК и англоязычного онлайн-издания SCF (Strategic Culture Foundation).