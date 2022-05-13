Газета
Политика

Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и бывшей жены Путина

Ведомости

Министерство иностранных дел Великобритании расширило список персональных санкций против граждан России, включив туда, в частности, бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную, а также родственников президента Игоря, Романа и Михаила Путиных.

Под ограничения также попала бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева и Анна Зацепилина, которая, согласно данным британских властей, является бабушкой спортсменки.

Новые санкции включают в себя заморозку активов, запрет на въезд или пребывание в Великобритании, а также транспортные ограничения. Страна уже ввела санкции против более чем 1000 физических и 100 юридических лиц.

«Мы фокусируемся и разоблачаем теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто подстрекает путинскую военную операцию до тех пор, пока Украина не победит», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Ранее агентство Bloomberg писало, что страны ЕС хотят ввести против бывшей олимпийской гимнастки Алины Кабаевой, которая, как считают в ЕС, «тесно связана с Владимиром Путиным», и поддерживающего спецоперацию России на Украине патриарха Кирилла. Санкции в случае их одобрения затронут и «десятки военнослужащих».

4 мая Великобритания ввела очередной пакет санкций в отношении российских бизнесменов и журналистов. В него вошли телеведущая Наиля Аскер-заде, корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц, ведущий программы «Однако» на «Первом канале» Михаил Леонтьев. Помимо этого ограничения коснулись медиакомпании ВГТРК и англоязычного онлайн-издания SCF (Strategic Culture Foundation).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных