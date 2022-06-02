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Bloomberg: ЕС отключит от SWIFT Россельхозбанк и Московский кредитный банк

Ведомости

В рамках шестого пакета санкций в отношении России ЕС отключит от SWIFT еще два российских банка — Россельхозбанк и Московский кредитный банк, передает агентство Bloomberg. 

«Пакет санкций также предусматривает отключение крупнейшего российского банка Сбербанк от международной платежной системы SWIFT. Эти же ограничения коснутся Московского кредитного банка и Россельхозбанка. Меры будут приняты после их публикации в официальном журнале ЕС»,— пишет агентство. 

Ранее сегодня послы ЕС одобрили шестой пакет санкций против России, который включает частичное эмбарго на поставки нефти. Эту информацию подтвердило французское представительство при организации. Новый санкционный пакет будет включать, в частности, отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, расширение запретов на экспорт в Россию, включая химические вещества и высокотехнологичные товары, а также запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору. 

31 мая стало известно, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема поставляемого из России топлива. Ранее агентство Reuters писало, что шестой пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под ограничения на более позднем этапе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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