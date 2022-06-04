Володин заявил об исчерпании ЕС арсенала средств по сдерживанию развития России
Евросоюз, утвердивший шестой пакет санкций против России, исчерпал арсенал средств по сдерживанию развития РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Евросоюз принял шестой пакет санкций против России. Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», — написал Володин.
По его словам, западные политики, принимая решения о новых ограничениях, вынуждены делать выбор «между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран».
Потери от эмбарго на поставки российской нефти в Европу могут составить $22 млрд в год, однако эти издержки, по словам спикера Госдумы, можно компенсировать за счет роста цен на энергоресурсы и переориентации рынков сбыта на азиатское направление.
«А возможно, и вовсе наша экономика окажется в плюсе», — считает Володин.
Он также допустил, что европейские страны будут переплачивать более 250 млрд евро в год на фоне высоких цен на энергоресурсы, к тому же дополнительные затраты потребуются для перехода предприятий на новые марки нефти.
По мнению Володина, экономику государств ЕС «намеренно ослабляют» США, чтобы сделать страны еще более зависимыми от Вашингтона, а Россия, преодолев все санкции, «станет только сильнее».
3 июня ЕС завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов);
Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводам в те государства — члены ЕС, которые в силу своего географического положения «страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов», отмечается в заявлении. Болгария и Хорватия также получат временные льготы в отношении импорта российской нефти по морю.