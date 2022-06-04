Володин заявил об исчерпании ЕС арсенала средств по сдерживанию развития России

Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводам в те государства — члены ЕС, которые в силу своего географического положения «страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов», отмечается в заявлении. Болгария и Хорватия также получат временные льготы в отношении импорта российской нефти по морю.