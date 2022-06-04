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Володин заявил об исчерпании ЕС арсенала средств по сдерживанию развития России

Ведомости

Евросоюз, утвердивший шестой пакет санкций против России, исчерпал арсенал средств по сдерживанию развития РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Евросоюз принял шестой пакет санкций против России. Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», — написал Володин. 

По его словам, западные политики, принимая решения о новых ограничениях, вынуждены делать выбор «между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран».

Потери от эмбарго на поставки российской нефти в Европу могут составить $22 млрд в год, однако эти издержки, по словам спикера Госдумы, можно компенсировать за счет роста цен на энергоресурсы и переориентации рынков сбыта на азиатское направление.

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«А возможно, и вовсе наша экономика окажется в плюсе», — считает Володин.

Он также допустил, что европейские страны будут переплачивать более 250 млрд евро в год на фоне высоких цен на энергоресурсы, к тому же дополнительные затраты потребуются для перехода предприятий на новые марки нефти. 

По мнению Володина, экономику государств ЕС «намеренно ослабляют» США, чтобы сделать страны еще более зависимыми от Вашингтона, а Россия, преодолев все санкции, «станет только сильнее».

3 июня ЕС завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов);

Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводам в те государства — члены ЕС, которые в силу своего географического положения «страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов», отмечается в заявлении. Болгария и Хорватия также получат временные льготы в отношении импорта российской нефти по морю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных