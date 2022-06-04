В Польше сообщили о работе Евросоюза над седьмым пакетом санкций против РФ

«Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в Газпромбанке, чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли», — сказал замминистра.