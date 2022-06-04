В Польше сообщили о работе Евросоюза над седьмым пакетом санкций против РФ
Евросоюз начал работать над седьмым пакетом санкций против России, заявил в интервью Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
По его мнению, «санкции должны быть еще острее»: «В контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о Газпромбанке», — сказал он (цитата по ТАСС).
Кроме того, западным странам следует ввести эмбарго на технологии, которые поставляются в Россию, а российские активы в Европе необходимо не только заморозить, но и конфисковать, считает замглавы польского МИДа. Он уточнил, что работа по этому вопросу уже ведется.
Яблоньский назвал большой проблемой возможность обхода ограничений. По его словам, субъекты «делают многое, чтобы обойти санкции, найти креативные способы их избежать».
«Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в Газпромбанке, чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли», — сказал замминистра.
Шестой пакет санкций ЕС утвердил на этой неделе. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов. Новый санкционный пакет также включает в себя следующие меры:
отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и белорусского «Банка развития»;
отключение от вещания на территории ЕС телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр»;
запрет на предоставление консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг, ограничение на предоставление облачных сервисов.
Помимо этого ЕС расширил список персональных ограничений против граждан России. Общее число физических лиц, находящихся под санкциями ЕС, достигло 1158, юрлиц — 98.