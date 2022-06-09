«РИА Новости»: Россия применила на Украине четыре Су-57
Россия задействовала в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.
«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57», — сообщил собеседник агентства. По его словам, самолеты были объединены в информационную сеть, «что позволяет повысить эффективность выявления и поражение целей». Он также уточнил, что удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Его ближайший аналог — американский истребитель F-35. Су-57 производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в «Сухой» и Объединенную авиастроительную корпорацию). До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г.
Минобороны подписало контракт на поставку ВКС 76 самолетов на форуме «Армия-2019», несмотря на то что изначально массовые поставки в войска планировалось начать уже в 2019 г., однако назначенная к поставке машина разбилась во время летных испытаний в Хабаровском крае. В мае 2020 г. вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что заказанными самолетами полностью оснастят три авиаполка, однако не уточнил точных сроков поставок.