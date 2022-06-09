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«РИА Новости»: Россия применила на Украине четыре Су-57

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Россия задействовала в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57», — сообщил собеседник агентства. По его словам, самолеты были объединены в информационную сеть, «что позволяет повысить эффективность выявления и поражение целей». Он также уточнил, что удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Его ближайший аналог — американский истребитель F-35. Су-57 производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в «Сухой» и Объединенную авиастроительную корпорацию). До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г.

Минобороны подписало контракт на поставку ВКС 76 самолетов на форуме «Армия-2019», несмотря на то что изначально массовые поставки в войска планировалось начать уже в 2019 г., однако назначенная к поставке машина разбилась во время летных испытаний в Хабаровском крае. В мае 2020 г. вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что заказанными самолетами полностью оснастят три авиаполка, однако не уточнил точных сроков поставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных