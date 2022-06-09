«РИА Новости»: Россия применила на Украине четыре Су-57

Минобороны подписало контракт на поставку ВКС 76 самолетов на форуме «Армия-2019», несмотря на то что изначально массовые поставки в войска планировалось начать уже в 2019 г., однако назначенная к поставке машина разбилась во время летных испытаний в Хабаровском крае. В мае 2020 г. вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что заказанными самолетами полностью оснастят три авиаполка, однако не уточнил точных сроков поставок.