Киев лишил Минск статуса города-побратима

1 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между двумя городами. Беглов ранее заявлял, что Санкт-Петербург готов помочь в возрождении Мариуполя: установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах.