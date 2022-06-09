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Киев лишил Минск статуса города-побратима

Ведомости

Городская рада Киева 9 июня лишил Минск статуса города-побратима в связи с российской спецоперацией на Украине, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Поэтому нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Белоруссии», — пояснил Кличко.

1 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между двумя городами. Беглов ранее заявлял, что Санкт-Петербург готов помочь в возрождении Мариуполя: установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах.

3 июня аналогичное соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Луганска Манолис Пилавов. Также в ходе визита Собянин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных