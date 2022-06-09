Киев лишил Минск статуса города-побратима
Городская рада Киева 9 июня лишил Минск статуса города-побратима в связи с российской спецоперацией на Украине, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Поэтому нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Белоруссии», — пояснил Кличко.
1 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между двумя городами. Беглов ранее заявлял, что Санкт-Петербург готов помочь в возрождении Мариуполя: установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах.
3 июня аналогичное соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Луганска Манолис Пилавов. Также в ходе визита Собянин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.