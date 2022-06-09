Министр обороны Украины оценил ежедневные потери ВСУ в 100 человек убитыми

«Мы не готовы уступить какие-либо наши территории, потому что это наша независимость, наш суверенитет. Но с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться», — сказал тогда Зеленский. Минобороны РФ также указывало на то, что группировка украинских сил в Донбассе потеряла значительное количество живой силы, вооружения и военной техники.