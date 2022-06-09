Министр обороны Украины оценил ежедневные потери ВСУ в 100 человек убитыми
Украинские военные силы ежедневно теряют до 100 бойцов в день убитыми, ситуация в районе ведения боевых действий складывается тяжелая, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», - написал Резник. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате боевых действий ежедневно гибнут до 100 военнослужащих ВСУ. По словам главы украинского государства, наиболее тяжелая обстановка складывается «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».
«Мы не готовы уступить какие-либо наши территории, потому что это наша независимость, наш суверенитет. Но с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться», — сказал тогда Зеленский. Минобороны РФ также указывало на то, что группировка украинских сил в Донбассе потеряла значительное количество живой силы, вооружения и военной техники.
О потерях российских войск во время спецоперации минобороны отчитывалось дважды — 2 марта и 25 марта. По последним данным российского ведомства, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.