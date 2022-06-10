Франция заявила о готовности участвовать в операции по разблокированию порта Одессы
Франция готова принять участие в операции по разблокированию порта Одессы. Это может быть сделано для того, чтобы обеспечить поставки зерна с Украины на мировой рынок. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, на которое ссылается Agence France Press (AFP).
«Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления безопасного доступа к порту Одессы, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано», — цитирует агентство французского президента Эммануэля Макрона.
Накануне, как сообщает пресс-служба Елисейского дворца на своем сайте, президент Франции провел телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Макрон заверил Зеленского, что Франция останется «мобилизованной» для «удовлетворения потребностей Украины, в том числе в тяжелом вооружении».
Ранее, 8 июня, главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых. Днем позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не достигнуты соглашения по экспорту украинского зерна в Турцию и страны Ближнего Востока.
Вскоре после встречи российского и турецкого министров посол Украины в Турции Василий Боднар заявил CNN Turk, что Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае «гарантий безопасности» в виде передачи «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил «третьих стран» в защите «соответствующей части акватории Черного моря». «Я хочу подчеркнуть, что между Украиной, Турцией и Россией по этому вопросу пока нет договоренностей», – сказал Боднар.
В тот же день глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что 11 вагонов с зерном уже выехали из Мелитополя и что это зерно направят в Турцию или на Ближний Восток. В свою очередь Европейский союз призвал все страны мира отказаться от покупки у России зерна, якобы украденного на Украине.