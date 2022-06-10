Франция заявила о готовности участвовать в операции по разблокированию порта Одессы

Вскоре после встречи российского и турецкого министров посол Украины в Турции Василий Боднар заявил CNN Turk, что Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае «гарантий безопасности» в виде передачи «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил «третьих стран» в защите «соответствующей части акватории Черного моря». «Я хочу подчеркнуть, что между Украиной, Турцией и Россией по этому вопросу пока нет договоренностей», – сказал Боднар.