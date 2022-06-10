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Политика

Китай пригрозил войной в случае отделения Тайваня

Ведомости

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что в случае отделения Тайваня от КНР, народно-освободительная армия Китая (НОАК) без колебаний начнет войну.

«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — заявил У Цянь (цитата по «РИА Новости»).

Китай намерен защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны, добавил он, выступая после встречи главы Минобороны КНР Вэй Фэнхэ с его американским коллегой Ллойдом Остином в Сингапуре.

Ранее У Цянь уже говорил, что Китай нацелен на мирное воссоединение с Тайванем и не потерпит его независимости. Он подчеркивал, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются «кровными братьями».

В середине апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона примет все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.

30 мая 30 боевых самолетов ВВС НОАК вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщало в своем Twitter министерство национальной обороны Китайской республики (официальное название Тайваня). Это было реакцией Китая на слова президента США Джо Байдена о поддержке Тайваня в вопросе отсоединения от КНР.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 г. Это произошло после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. КНР считает Тайвань частью своей территории, такой же точки зрения придерживается и Россия.

Отношения США и Тайваня регулируются специальным государственным актом, принятым конгрессом в 1979 г. Особенностями этого документа является то, что в нем декларируется приверженность США «политике одного Китая», в то же время Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Ранее по теме: Минпромторг оценил влияние запрета на поставку части чипов из Тайваня

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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