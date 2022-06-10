Китай пригрозил войной в случае отделения Тайваня
Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что в случае отделения Тайваня от КНР, народно-освободительная армия Китая (НОАК) без колебаний начнет войну.
«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — заявил У Цянь (цитата по «РИА Новости»).
Китай намерен защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны, добавил он, выступая после встречи главы Минобороны КНР Вэй Фэнхэ с его американским коллегой Ллойдом Остином в Сингапуре.
Ранее У Цянь уже говорил, что Китай нацелен на мирное воссоединение с Тайванем и не потерпит его независимости. Он подчеркивал, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются «кровными братьями».
В середине апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона примет все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.
30 мая 30 боевых самолетов ВВС НОАК вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщало в своем Twitter министерство национальной обороны Китайской республики (официальное название Тайваня). Это было реакцией Китая на слова президента США Джо Байдена о поддержке Тайваня в вопросе отсоединения от КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 г. Это произошло после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. КНР считает Тайвань частью своей территории, такой же точки зрения придерживается и Россия.
Отношения США и Тайваня регулируются специальным государственным актом, принятым конгрессом в 1979 г. Особенностями этого документа является то, что в нем декларируется приверженность США «политике одного Китая», в то же время Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.