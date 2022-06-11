Володин заявил о формировании новой «большой восьмерки» с Россией
США создали условия для формирования новой «большой восьмерки» с участием России и стран, которые отказались вводить против нее санкции, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По данным Международного валютного фонда, на которые он ссылается, новая группа стран на 24,4% опережает «старую восьмерку» по показателю ВВП по паритету покупательной способности.
«Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу. США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией «новую большую восьмерку»», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады, отмечает спикер Госдумы, «продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций». Так, в I квартале текущего года ВВП в США снизился на 1,5%, а инфляция разогналась до 8,6%, выйдя на максимальный уровень с декабря 1981 г.
По мнению Володина, Вашингтон продолжает создавать напряженность в мире и делает все для решения своих проблем за счет других, что «неминуемо приведет к потере гегемонии в мире».
G7 – это международный клуб развитых экономик мира, в который входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Однако в 2014 г. Россию исключили из клуба после присоединения Крыма.
Предложение вернуть Россию в G8 летом 2020 г. высказал экс-президент США Дональд Трамп. Против идеи Трампа о возобновлении встреч на высшем уровне в формате G8 высказались президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо. Германия также выступила против возвращения к формату G8 c участием РФ до урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и решения вопроса по Крыму.
В марте текущего года президент США Джо Байден предложил исключить Россию из объединения стран G20, которое было создано по инициативе группы восьми. К этой идее не стоит относиться с ажиотажем, поскольку G20 – это неформальная организация и из нее технически невозможно кого-либо исключить, заявил тогда главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.