США допускают исключение России из объединения крупнейших экономик G20

«То, что в плане всестороннего противодействия нашей стране Соединенные Штаты оказывают уже неприкрытое и малодипломатическое давление на все страны, это всем хорошо известно», – прокомментировал 23 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что пока не все страны G20 прогибаются под требования США. Против исключения России из «двадцатки» высказался и Китай. Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин, одна страна не может исключить из организации другую. «G20 – это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член «двадцатки» не имеет права лишать членства другую страну», – сказал китайский дипломат.