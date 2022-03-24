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США допускают исключение России из объединения крупнейших экономик G20

Но как изгнать ее из неформальной структуры, непонятно
Глеб Мишутин
G20 – это неформальная организация, из нее технически невозможно кого-либо исключить / Денис Абрамов / Ведомости

США и партнеры допускают исключение России из «двадцатки». Об этом на брифинге 23 марта (по мск) сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может, как обычно, вести дела в международных институтах и в международном сообществе», – пояснил он. Салливан отметил, что Вашингтон воздержится от дальнейших заявлений на этот счет, пока не проведет консультации с союзниками.

«То, что в плане всестороннего противодействия нашей стране Соединенные Штаты оказывают уже неприкрытое и малодипломатическое давление на все страны, это всем хорошо известно», – прокомментировал 23 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что пока не все страны G20 прогибаются под требования США. Против исключения России из «двадцатки» высказался и Китай. Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин, одна страна не может исключить из организации другую. «G20 – это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член «двадцатки» не имеет права лишать членства другую страну», – сказал китайский дипломат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных