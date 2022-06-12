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Володин предрек конфликт в Европе после заявлений о передаче Киеву ядерного оружия

Ведомости

Разговоры о передаче странами Запада ядерного оружия Украине провоцируют ядерный конфликт в Европе, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Ранее о такой возможности сообщил депутат Европарламента и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«С такими депутатами проблемы у европейцев будут куда более серьезные, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис). Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы», — написал Володин в своем Telegram-канале. 

По его мнению, депутат «не думает о будущем ни Украины, ни Польши», а в случае реализации его предложений обеих стран не станет, «впрочем как и Европы». Володин предложил Сикорскому сдать мандат.

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«Именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус страны», — заявил спикер Госдумы.

Идею депутата прокомментировала и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее мнению, польские политики, которые «контролируются американским приводным ремнем», втягивают граждан Польши в «ядерный передел мира».

Бывший глава МИД Польши рассуждал о праве Запада передать Украине ядерное оружие в эфире телеканала «Эспрессо ТВ». Он напомнил, что после подписания в 1994 г. Будапештского меморандума Украина отказалась от своего ядерного потенциала взамен на независимость в границах, установленных со времен СССР. По словам Сикорского, Россия этот договор «нарушила — и многократно».

«Украина не имела операционного контроля над арсеналом и не имела также возможности содержать его в безопасном состоянии. Но из-за того, что Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то считаю, что мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — сказал депутат Европарламента.

По мнению Сикорского, президент РФ Владимир Путин не станет атаковать территорию НАТО ядерным оружием, в стране не идет подготовка к такому шагу. Иначе, по его словам, стало бы известно о перемещениях атомных боеголовок к авиационным, артиллерийским или ракетным подразделениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных