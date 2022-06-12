Володин предрек конфликт в Европе после заявлений о передаче Киеву ядерного оружия

«Украина не имела операционного контроля над арсеналом и не имела также возможности содержать его в безопасном состоянии. Но из-за того, что Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то считаю, что мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — сказал депутат Европарламента.