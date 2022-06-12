Володин предрек конфликт в Европе после заявлений о передаче Киеву ядерного оружия
Разговоры о передаче странами Запада ядерного оружия Украине провоцируют ядерный конфликт в Европе, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Ранее о такой возможности сообщил депутат Европарламента и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«С такими депутатами проблемы у европейцев будут куда более серьезные, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис). Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его мнению, депутат «не думает о будущем ни Украины, ни Польши», а в случае реализации его предложений обеих стран не станет, «впрочем как и Европы». Володин предложил Сикорскому сдать мандат.
«Именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус страны», — заявил спикер Госдумы.
Идею депутата прокомментировала и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее мнению, польские политики, которые «контролируются американским приводным ремнем», втягивают граждан Польши в «ядерный передел мира».
Бывший глава МИД Польши рассуждал о праве Запада передать Украине ядерное оружие в эфире телеканала «Эспрессо ТВ». Он напомнил, что после подписания в 1994 г. Будапештского меморандума Украина отказалась от своего ядерного потенциала взамен на независимость в границах, установленных со времен СССР. По словам Сикорского, Россия этот договор «нарушила — и многократно».
«Украина не имела операционного контроля над арсеналом и не имела также возможности содержать его в безопасном состоянии. Но из-за того, что Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то считаю, что мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — сказал депутат Европарламента.
По мнению Сикорского, президент РФ Владимир Путин не станет атаковать территорию НАТО ядерным оружием, в стране не идет подготовка к такому шагу. Иначе, по его словам, стало бы известно о перемещениях атомных боеголовок к авиационным, артиллерийским или ракетным подразделениям.