Берлускони рассказал об оставшихся без ответа звонках Путину
В начале специальной военной операции России на Украине бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони два раза позвонил президенту РФ Владимиру Путину, однако политики так и не поговорили, передает Il Messaggero.
«Я ничего не слышал от Путина в последнее время. Мы были очень хорошими друзьями, я сделал два телефонных звонка в начале этой операции и не получил ни одного ответа», — цитирует издание Берлускони.
Бывший премьер Италии добавил, что после этого он больше не пытался дозвониться до российского президента. Берлускони также назвал конфликт на Украине опасным и заявил, что не видит возможности немедленного прекращения войны.
Он также упомянул пятидневную войну в Грузии в 2008 г. Берлускони сказал, что тогда он отговорил Путина от «вторжения».
«Я держал его на связи в течение пяти часов и сказал ему: «Знай, что если ты завтра утром вторгнешься в Грузию, ты разведешься с Европейским союзом, НАТО и США. В 10 утра из Москвы пришел приказ войскам отходить», — сказал политик.
Берлускони не первый раз после начала боевых действий на Украине высказывается о ходе спецоперации. Так, в конце мая он заявил, что для скорейшего урегулирования конфликта Европа должна убедить украинские власти принять требования России.
До этого экс-премьер Италии говорил об отсутствии в Европе и мире лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины. Он также выражал сомнения в необходимости отправки тяжелого вооружения на Украину.