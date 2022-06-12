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Берлускони рассказал об оставшихся без ответа звонках Путину

Ведомости

В начале специальной военной операции России на Украине бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони два раза позвонил президенту РФ Владимиру Путину, однако политики так и не поговорили, передает Il Messaggero.

«Я ничего не слышал от Путина в последнее время. Мы были очень хорошими друзьями, я сделал два телефонных звонка в начале этой операции и не получил ни одного ответа», — цитирует издание Берлускони. 

Бывший премьер Италии добавил, что после этого он больше не пытался дозвониться до российского президента. Берлускони также назвал конфликт на Украине опасным и заявил, что не видит возможности немедленного прекращения войны.

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Он также упомянул пятидневную войну в Грузии в 2008 г. Берлускони сказал, что тогда он отговорил Путина от «вторжения».

«Я держал его на связи в течение пяти часов и сказал ему: «Знай, что если ты завтра утром вторгнешься в Грузию, ты разведешься с Европейским союзом, НАТО и США. В 10 утра из Москвы пришел приказ войскам отходить», — сказал политик. 

Берлускони не первый раз после начала боевых действий на Украине высказывается о ходе спецоперации. Так, в конце мая он заявил, что для скорейшего урегулирования конфликта Европа должна убедить украинские власти принять требования России. 

До этого экс-премьер Италии говорил об отсутствии в Европе и мире лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины. Он также выражал сомнения в необходимости отправки тяжелого вооружения на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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