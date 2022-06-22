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Великобритания отказала делегации России в визах для участия в ассамблее ОБСЕ

Ведомости

Великобритания отказала в выдаче виз российской делегации для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, делегация своевременно запросила руководство ассамблеи и МИД решить вопрос о предоставлении британской визы парламентариям из-за нахождения всех членов постоянной делегации в санкционных списках королевства.

«Нами получен, по сути, возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании — дословно — не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ, с какой бы целью они ни посещали страну», — отметил Джабаров (цитата по «Интерфаксу»). 29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет 2-6 июля в городе Бирмингем.

В конце мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила в интервью «Известиям», что Великобритания отказала в выдаче виз российским депутатам. Эта ситуация, по ее мнению, демонстрирует нарушение международного права, что сейчас происходит все чаще. «Отказ от международного права и переход на правила, кем-то под себя написанные, всё больше проявляется и всё больше разрушает систему и международного права, и всемирной торговли, и вообще всех сфер», — отмечала она.

С учетом отмены ежегодной сессии 2020 г. и проведения сессии в 2021 г. в смешанном формате из-за пандемии COVID-19, эта сессия станет первым мероприятием за последние два года, которое предусматривает личное участие делегатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных