Великобритания отказала делегации России в визах для участия в ассамблее ОБСЕ

В конце мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила в интервью «Известиям», что Великобритания отказала в выдаче виз российским депутатам. Эта ситуация, по ее мнению, демонстрирует нарушение международного права, что сейчас происходит все чаще. «Отказ от международного права и переход на правила, кем-то под себя написанные, всё больше проявляется и всё больше разрушает систему и международного права, и всемирной торговли, и вообще всех сфер», — отмечала она.