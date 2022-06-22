Великобритания рассмотрит предложение об игнорировании решений ЕСПЧ
Заместитель премьер-министра Великобритании и министр юстиции Доминик Рааб подготовил законопроект, который позволит игнорировать постановления Европейского суда по правам человека, а также упростит процедуру депортации нелегальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Рааб считает, что новый закон «о правах усилит британскую традицию свободы и внесет большую дозу здравого смысла в правовую систему». По его словам, предлагаемые реформы «укрепят свободу слова, позволят депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников».
В случае принятия закона высшей судебной инстанцией станет Верховный суд Великобритании, а не ЕСПЧ, как сейчас.
Также новый документ обяжет иностранных правонарушителей в суде подтвердить, что в случае депортации их дети понесут «значительный ущерб». Помимо этого, предполагается, что будут значительно сокращены обстоятельства, при которых мигранты, осужденные за уголовное преступление, могут обращаться к праву семейной жизни. Сейчас многие мигранты ссылаются на приоритет этого права над общественной безопасностью.
Поводом к подобному предложению стал запрет ЕСПЧ на депортацию нелегальных мигрантов в Руанду. Предполагалось, что 14 июня самолет с семью мигрантами на борту вылетит из страны, однако в последний момент рейс был отменен после того, как многочисленные благотворительные организации потребовали пересмотреть решение Верховного суда Великобритании в ЕСПЧ.
Общее число незаконно пересекающих границу Великобритании в 2020 и 2021 гг. составило почти 30 000 человек, в связи с чем Лондон подписал миграционное соглашение с Кигали о депортации нелегальных мигрантов и просителей убежища в Руанду для обработки документов и последующей релокации, сообщал ТАСС. Большинство нелегалов – выходцы из Ирана, Ирака, Судана и Сирии, пишет The Guardian.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон допустил возможность выхода Великобритании из Европейской конвенции по правам человека, если ее положения будут идти вразрез с миграционной политикой государства. Он также напомнил, что основной целью, которую преследует правительство, является борьба с преступными группами, которые незаконно переправляют людей в Великобританию через Ла-Манш, подвергая их жизнь опасности. В середине ноября в районе Кале затонула лодка, на которой мигранты пытались незаконно добраться до Великобритании через Ла-Манш, в результате чего 27 человек погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на французскую полицию.
Россия 15 марта объявила о выходе из Совета Европы, членство в котором давало россиянам право обращаться в ЕСПЧ. Президент России Владимир Путин 11 июня подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ, которые были вынесены после 15 марта. Выплаты по принятым ранее решениям будут произведены до 1 января 2023 г. в рублях.