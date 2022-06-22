Великобритания рассмотрит предложение об игнорировании решений ЕСПЧ

Ранее премьер-министр Борис Джонсон допустил возможность выхода Великобритании из Европейской конвенции по правам человека, если ее положения будут идти вразрез с миграционной политикой государства. Он также напомнил, что основной целью, которую преследует правительство, является борьба с преступными группами, которые незаконно переправляют людей в Великобританию через Ла-Манш, подвергая их жизнь опасности. В середине ноября в районе Кале затонула лодка, на которой мигранты пытались незаконно добраться до Великобритании через Ла-Манш, в результате чего 27 человек погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на французскую полицию.