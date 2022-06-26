Песков заявил о ежедневных докладах Шойгу президенту о ситуации на Украине
Министр обороны Сергей Шойгу каждый день сообщает российскому президенту Владимиру Путину о ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в Кремле агентству «РИА Новости».
«Министр обороны докладывает президенту ежедневно», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли Шойгу сообщать Путину об итогах инспекции, которую сегодня провел министр.
Минобороны ранее сообщило, что глава ведомства посетил командные пункты российских военных на Украине и проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации. Шойгу заслушал доклады командующих, уделил внимание «организации обеспечения боевых действий и созданию необходимых бытовых условий в пунктах временной дислокации военных», а также вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и ордена Мужества за героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе операции.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.