Песков заявил о ежедневных докладах Шойгу президенту о ситуации на Украине

Минобороны ранее сообщило, что глава ведомства посетил командные пункты российских военных на Украине и проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации. Шойгу заслушал доклады командующих, уделил внимание «организации обеспечения боевых действий и созданию необходимых бытовых условий в пунктах временной дислокации военных», а также вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и ордена Мужества за героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе операции.