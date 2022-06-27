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Переход на сторону противника при военных действиях могут приравнять к госизмене

Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил поправки к законопроекту, который будет приравнивать переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта к госизмене, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на копию документа.

Депутаты рекомендовали Совету Думы рассмотреть законопроект во втором чтении 5 июля. Решение было принято на прошедшем 27 июня заседании комитета.

Согласно поправкам, ст. 275 УК РФ о госизмене может быть дополнена новым составом преступления – переходом на сторону противника в вооруженном конфликте или военных действиях, где принимает участие Россия. Нарушение этой статьи может грозить лишением свободы сроком от 12 до 20 лет и штрафом в размере до 500 000 руб. или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

За публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, в рамках новой ст. 280.4 физлица могут быть лишены свободы на срок от двух до четырех лет или оштрафованы на сумму от 100 000 до 500 000 руб., за аналогичные деяния организованной группой либо с угрозой применения насилия будут наказываться лишением свободы от пяти до семи лет со штрафом в размере от 500 000 до 2,5 млн руб.

Сотрудничество гражданина России со спецслужбой иностранного государства, международной или зарубежной организацией будет наказываться лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до 1 млн руб. Как уточняет «Интерфакс», выезд из России гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из страны заведомо для него ограничено, будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет или штрафом в размере от 200 000 до 500 000 руб. Перемещение или пересылка носителей, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, за пределы России может наказываться лишением свободы на срок до четырех лет либо штрафом в размере от 200 000 до 500 000 руб.

Пакет поправок в Уголовный кодекс, которые должны препятствовать шпионажу, был внесен в Госдуму 25 мая. 14 июня законопроект был принят в первом чтении. Авторами поправок выступили депутаты Госдумы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных