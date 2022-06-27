Переход на сторону противника при военных действиях могут приравнять к госизмене

Сотрудничество гражданина России со спецслужбой иностранного государства, международной или зарубежной организацией будет наказываться лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до 1 млн руб. Как уточняет «Интерфакс», выезд из России гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из страны заведомо для него ограничено, будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет или штрафом в размере от 200 000 до 500 000 руб. Перемещение или пересылка носителей, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, за пределы России может наказываться лишением свободы на срок до четырех лет либо штрафом в размере от 200 000 до 500 000 руб.