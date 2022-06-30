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Генштаб ВСУ объявил о намерении взять под контроль остров Змеиный

Ведомости

Украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный, заявил заместитель начальника оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов. 

«Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет. В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова, на данный момент мы его контролируем с помощью нашего оружия», — отметил Громов (цитата по «РИА Новости»). 

Ранее сегодня Минобороны РФ объявило о том, что российские военные в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный в западной акватории Черного моря и вывели находившийся там гарнизон.

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — пояснили в российском оборонном ведомстве.

До этого украинские военные несколько раз пытались установить контроль над островом, который был взят российской армией в рамках проведения спецоперации на Украине, однако все атаки были отбиты.

Президент России Владимир Путин на встрече с индонезийским лидером Джоко Видодо заявил, что украинские военные заминировали подходы к своим портам. «Никто не мешает им их разминировать и вывозить оттуда зерно, мы гарантируем обеспечение безопасности», — отмечал глава государства. По его словам, есть альтернативные возможности вывоза — через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря.

Ранее по теме: Российские ПВО отбили атаку ВСУ на остров Змеиный

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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