Генштаб ВСУ объявил о намерении взять под контроль остров Змеиный

Президент России Владимир Путин на встрече с индонезийским лидером Джоко Видодо заявил, что украинские военные заминировали подходы к своим портам. «Никто не мешает им их разминировать и вывозить оттуда зерно, мы гарантируем обеспечение безопасности», — отмечал глава государства. По его словам, есть альтернативные возможности вывоза — через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря.