В Херсонской области обвинили Украину в организации взрыва у телевышки
Взрыв в центре Херсона рядом с телевышкой и воинской частью произошел в результате срабатывания взрывного устройства, что может быть попыткой диверсии со стороны Украины, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД региона.
«В центре Херсона у территории воинской части рядом с телевышкой прогремел взрыв. Сработало взрывное устройство. О жертвах не сообщается. На месте говорят о попытке бандеровской диверсии», - отметили в ведомстве. Как передает корреспондент агентства, на место взрыва прибыли оперативные службы, предварительно, пострадавших нет.
Источник в правоохранительных органах Херсонской области сообщал агентству, что взрыв в центре Херсона, по предварительным данным, произошел в результате срабатывания взрывпакета.
28 июня замруководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко в результате теракта. По его словам, взрыв произошел, когда Савлученко садился в автомобиль.
До этого, 21 июня, было совершено покушение на главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева. C его слов, на дороге, по которой он ехал на работу, сработал фугасный снаряд. Турулев получил осколочные ранения и контузию. Кроме того, в конце мая было совершено покушение на мэра Энергодара (город-спутник Запорожской АЭС в Запорожской области) Андрея Шевчика. Взрывное устройство сработало в подъезде дома Шевчика, он и его охранник были ранены. Инцидент начал расследовать Следственный комитет России.