В Херсонской области обвинили Украину в организации взрыва у телевышки

До этого, 21 июня, было совершено покушение на главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева. C его слов, на дороге, по которой он ехал на работу, сработал фугасный снаряд. Турулев получил осколочные ранения и контузию. Кроме того, в конце мая было совершено покушение на мэра Энергодара (город-спутник Запорожской АЭС в Запорожской области) Андрея Шевчика. Взрывное устройство сработало в подъезде дома Шевчика, он и его охранник были ранены. Инцидент начал расследовать Следственный комитет России.