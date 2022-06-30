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В Херсонской области обвинили Украину в организации взрыва у телевышки

Ведомости

Взрыв в центре Херсона рядом с телевышкой и воинской частью произошел в результате срабатывания взрывного устройства, что может быть попыткой диверсии со стороны Украины, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД региона. 

«В центре Херсона у территории воинской части рядом с телевышкой прогремел взрыв. Сработало взрывное устройство. О жертвах не сообщается. На месте говорят о попытке бандеровской диверсии», - отметили в ведомстве. Как передает корреспондент агентства, на место взрыва прибыли оперативные службы, предварительно, пострадавших нет.

Источник в правоохранительных органах Херсонской области сообщал агентству, что взрыв в центре Херсона, по предварительным данным, произошел в результате срабатывания взрывпакета.

28 июня замруководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко в результате теракта. По его словам, взрыв произошел, когда Савлученко садился в автомобиль.

До этого, 21 июня, было совершено покушение на главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева. C его слов, на дороге, по которой он ехал на работу, сработал фугасный снаряд. Турулев получил осколочные ранения и контузию. Кроме того, в конце мая было совершено покушение на мэра Энергодара (город-спутник Запорожской АЭС в Запорожской области) Андрея Шевчика. Взрывное устройство сработало в подъезде дома Шевчика, он и его охранник были ранены. Инцидент начал расследовать Следственный комитет России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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