Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским
Турция пытается договориться о телефонных переговорах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Наши друзья сейчас работают для организации переговоров как с уважаемым господином Путиным, так и с уважаемым Зеленским. Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, мы можем помочь», — отметил Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, 20 турецких кораблей в Черном море «готовы к действиям». После ответа Путина и Зеленского турецкая сторона будет определять дальнейшие шаги, сообщил президент.
Накануне российский президент заявил, что Украина располагает 5 млн т зерна, что никак не влияет на мировые рынки, поскольку ее экспорт составляет лишь 0,5% от всего производимого в мире продовольствия.
«Мы не препятствуем вывозу украинского зерна, украинские военные власти заминировали подходы к своим портам. Никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном, мы гарантируем обеспечение безопасности», — отметил Путин.
8 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов в рамках четырехсторонних переговоров, включая ООН и Украину. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых.
Позже в тот же день Украина заявила, что будет согласна возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае «гарантий безопасности» в виде передачи «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил «третьих стран» в защите «соответствующей части акватории Черного моря».