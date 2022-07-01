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Еврокомиссия предложила выделить на помощь Украине 1 млрд евро

Ведомости

Европейская комиссия предложила выделить Украине 1 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи, говорится на сайте Еврокомиссии.

«Европейская комиссия сегодня предложила новую макрофинансовую помощь в размере 1 млрд евро для Украины в качестве первой части исключительного пакета макрофинансовой помощи в размере до 9 млрд евро, объявленного в сообщении комиссии от 18 мая 2022 г. и одобренного Европейской комиссией 23-24 июня», — говорится в сообщении.

Это предложение является частью усилий ЕС по оказанию помощи Украине в удовлетворении ее неотложных финансовых потребностей, отмечается в заявлении. Это дополнит поддержку, уже ранее предоставленную ЕС, в том числе экстренный кредит Украине в размере 1,2 млрд евро, выделенный в первой половине года. Таким образом, общая помощь составит 2,2 млрд евро и будет увеличена до 10 млрд евро после того, как заработает полный пакет помощи Украине, говорится в сообщении.

Средства предлагается выдавать в виде долгосрочного кредита на льготных условиях.

«Как только Европейский парламент и совет одобрят сегодняшнее предложение и будут подписаны соответствующий меморандум о взаимопонимании и соглашение о займе с украинскими властями, комиссия быстро предоставит Украине 1 млрд евро», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

По словам главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен, эта первая часть помощи, объявленной в мае, позволит дать немедленный ответ на насущные потребности Украины. «ЕС будет продолжать оказывать помощь Украине и в долгосрочной перспективе, поддерживать ее преобразование в демократическую и процветающую страну», — добавила она.

24 июня страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи, так как у страны нет средств, чтобы платить медсестрам, учителям, полицейским и пограничникам.

Издание Der Spiegel в середине мая сообщало, что страны «большой семерки» (G7) намерены предоставить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки. Планируется предоставить эти средства в виде займов и грантов — таким образом, Киеву не придется все возвращать. Источник издания уточнил, что эта сумма рассчитана из финансовых потребностей Украины до конца года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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