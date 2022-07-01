Еврокомиссия предложила выделить на помощь Украине 1 млрд евро

Это предложение является частью усилий ЕС по оказанию помощи Украине в удовлетворении ее неотложных финансовых потребностей, отмечается в заявлении. Это дополнит поддержку, уже ранее предоставленную ЕС, в том числе экстренный кредит Украине в размере 1,2 млрд евро, выделенный в первой половине года. Таким образом, общая помощь составит 2,2 млрд евро и будет увеличена до 10 млрд евро после того, как заработает полный пакет помощи Украине, говорится в сообщении.