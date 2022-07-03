Газета
Политика

Елизавета II передаст часть обязанностей принцу Чарльзу

Ведомости

Букингемский дворец сократил часть обязанностей королевы Великобритании Елизаветы II. Королева передала часть полномочий своему сыну принцу Уэльскому Чарльзу, пишет Daily Mail.

Корректировки в перечень обязанностей монарха внесли впервые за 10 лет. В результате обновлений для 96-летней королевы отменен ряд обязательных мероприятий. 73-летний принц Уэльский, пишет издание, готов взять на себя некоторые из наиболее ответственных официальных обязанностей. Упор в работе Елизаветы II будет сделан на поддержке королевской семьи. 

Ранее по теме: Великобритания празднует платиновый юбилей правления Елизаветы II

Перечень из 13 обязанностей королевы, к которым в том числе относятся государственное открытие парламента, назначение премьер-министра и нанесение и получение государственных визитов, был смягчен, пишет Daily Mail. Как следует из новых формулировок, роль монарха заключается в выполнении «спектра парламентских и дипломатических обязанностей», поддержании «единства и национальной идентичности».

Отмечается, что из списка событий королевского календаря исключили государственное открытие парламента, ранее в нескольких мероприятиях вместо королевы уже принимал участие принц Уэльский. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных