Елизавета II передаст часть обязанностей принцу Чарльзу

Корректировки в перечень обязанностей монарха внесли впервые за 10 лет. В результате обновлений для 96-летней королевы отменен ряд обязательных мероприятий. 73-летний принц Уэльский, пишет издание, готов взять на себя некоторые из наиболее ответственных официальных обязанностей. Упор в работе Елизаветы II будет сделан на поддержке королевской семьи.