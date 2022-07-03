Елизавета II передаст часть обязанностей принцу Чарльзу
Букингемский дворец сократил часть обязанностей королевы Великобритании Елизаветы II. Королева передала часть полномочий своему сыну принцу Уэльскому Чарльзу, пишет Daily Mail.
Корректировки в перечень обязанностей монарха внесли впервые за 10 лет. В результате обновлений для 96-летней королевы отменен ряд обязательных мероприятий. 73-летний принц Уэльский, пишет издание, готов взять на себя некоторые из наиболее ответственных официальных обязанностей. Упор в работе Елизаветы II будет сделан на поддержке королевской семьи.
Перечень из 13 обязанностей королевы, к которым в том числе относятся государственное открытие парламента, назначение премьер-министра и нанесение и получение государственных визитов, был смягчен, пишет Daily Mail. Как следует из новых формулировок, роль монарха заключается в выполнении «спектра парламентских и дипломатических обязанностей», поддержании «единства и национальной идентичности».
Отмечается, что из списка событий королевского календаря исключили государственное открытие парламента, ранее в нескольких мероприятиях вместо королевы уже принимал участие принц Уэльский.