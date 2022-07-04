Глава МИД Украины потребовал объяснить нежелание Запада принять страну в НАТО
На Украине не понимают причину отказала принять страну в НАТО на фоне вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявил в интервью изданию «Левый берег» глава МИД республики Дмитрий Кулеба.
«Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступили. Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать», — отметил Кулеба. По его словам, сейчас нет предпосылок для изменения альянсом своей практической политики относительно членства Украины, однако он подчеркнул, что ждет от западных стран подтверждения политики открытых дверей и действия Бухарестского соглашения.
Дипломат также выразил надежду, что Украина станет участником механизма коллективной безопасности. «Каким он будет, будет ли это НАТО или это будет что-то уже созданное вокруг Украины, это уже история рассудит. Здесь я даже не готов гипотезировать», — заключил он.
По итогам саммита в Мадриде 29 июня НАТО объявил о решении пригласить Финляндию и Швецию в свой состав. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что протокол о вступлении будет подписан 5 июля. Однако вступление будет возможно, если парламенты всех стран — членов НАТО одобрят такое решение.
В ходе Бухарестского саммита 2008 г. страны альянса пришли к соглашению, что Украина и Грузия «станут членами НАТО». «Оба государства внесли ценный вклад в операции Североатлантического союза. Мы приветствуем демократические реформы в Украине и Грузии», — говорилось в сообщении альянса. Там также указывали на готовность к «равному диалогу» с Россией по ключевым вопросам.
В декабре 2021 г. Россия инициировала обсуждение новых гарантий безопасности. Тогда МИД направил США и НАТО проекты договора и соглашения с тремя основными требованиями: отказаться от расширения альянса на восток, то есть туда не должны вступать в том числе Украина и Грузия, и от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.
Обсуждения предложений длились три дня. 10 января российские дипломаты встретились с американскими, 12 января — с НАТО, 13 января — с партнерами в рамках ОБСЕ. 26 января США и НАТО предоставили Москве ответ на документы. Его текст официально не публиковался по просьбе западных партнеров, но президент Владимир Путин сообщил, что Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.