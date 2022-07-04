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Политика

Глава МИД Украины потребовал объяснить нежелание Запада принять страну в НАТО

Ведомости

На Украине не понимают причину отказала принять страну в НАТО на фоне вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявил в интервью изданию «Левый берег» глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

«Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступили. Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать», — отметил Кулеба. По его словам, сейчас нет предпосылок для изменения альянсом своей практической политики относительно членства Украины, однако он подчеркнул, что ждет от западных стран подтверждения политики открытых дверей и действия Бухарестского соглашения.

Дипломат также выразил надежду, что Украина станет участником механизма коллективной безопасности. «Каким он будет, будет ли это НАТО или это будет что-то уже созданное вокруг Украины, это уже история рассудит. Здесь я даже не готов гипотезировать», — заключил он.

По итогам саммита в Мадриде 29 июня НАТО объявил о решении пригласить Финляндию и Швецию в свой состав. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что протокол о вступлении будет подписан 5 июля. Однако вступление будет возможно, если парламенты всех стран — членов НАТО одобрят такое решение.

В ходе Бухарестского саммита 2008 г. страны альянса пришли к соглашению, что Украина и Грузия «станут членами НАТО». «Оба государства внесли ценный вклад в операции Североатлантического союза. Мы приветствуем демократические реформы в Украине и Грузии», — говорилось в сообщении альянса. Там также указывали на готовность к «равному диалогу» с Россией по ключевым вопросам.

В декабре 2021 г. Россия инициировала обсуждение новых гарантий безопасности. Тогда МИД направил США и НАТО проекты договора и соглашения с тремя основными требованиями: отказаться от расширения альянса на восток, то есть туда не должны вступать в том числе Украина и Грузия, и от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре блока в Европе к состоянию на 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

Обсуждения предложений длились три дня. 10 января российские дипломаты встретились с американскими, 12 января — с НАТО, 13 января — с партнерами в рамках ОБСЕ. 26 января США и НАТО предоставили Москве ответ на документы. Его текст официально не публиковался по просьбе западных партнеров, но президент Владимир Путин сообщил, что Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных